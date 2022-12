GF Vip, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ricreano la scena del matrimonio: Katia Ricciarelli canta l’Ave Maria

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno convolato a nozze in una Chiesa ubicata a Roma. Come rivelato dalla stessa Cipry in una intervista rilasciato nella giornata di sabato a “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin, per lei si è trattato del giorno più bello della sua vita e ora vuole coronare la loro relazione con un bambino.

Al loro matrimonio sono stati presenti molti dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” tra cui Giucas Casella, che ha fatto da testimone a Francesca a causa dell’assenza di Alfonso Signorini. Nonostante questo durante la diretta del 12 dicembre il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha voluto fare una sorpresa alla coppia.

Il “secondo” matrimonio tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi

Alfonso Signorini ha deciso di invitare tutti i concorrenti in passerella per fare avere a loro una bella sorpresa. Vengono poi riprodotte le notte della marcia musicale, in cui appaiono Francesca Cipriani (vestita da sposa) e Alessandro Rossi. L’ex vippona prende parola, rivelando che ha voluto chiudere un cerchio ricordando come la proposta di nozze le è arrivata proprio negli studi di Cinecittà, ed ha assicurato: “Staremo insieme anche da morti, per l’eternità e anche dopo”.

Luca Salatino si commuove durante questo momento e rivela che gli piacerebbe vivere una cosa simile con l’attuale fidanzata Soraia Ceruti.

“È un’emozione che rivivremo stasera perché loro sono freschi di nozze, perché alle loro nozze purtroppo non hanno potuto partecipare proprio tutti” rivela Alfonso Signorini affermando però di essere stato un assente giustificato: “Alcune note stonate ci sono state, ma non hanno offuscato la felicità di queste due meraviglie“.

Il conduttore poi fa “risposare” nuovamente Francesca e Alessandro sotto i riflettori, ove entrambi si scambiano nuovamente le promesse. Come sorpresa finale la coppia ritrova la loro amica Katia Ricciarelli che canta l’Ave Maria di Schubert, rivelando di essere molto emozionata per essersi potuta rendere protagonista di questo gesto.