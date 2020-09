GF Vip, Francesca Cipriani attacca una concorrente: "Mi ha rubato il lavoro"

Questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip” sembra essere partita in sordina, rispetto alla precedente sempre capitanata da Alfonso Signorini su Canale 5. Durante il programma radiofonico condotto da Fredella su RTL 102.5, è intervenuta Francesca Cipriani che ha lanciato una bomba su una concorrente attualmente nella casa del GF Vip.

La prorompente showgirl ha commentato l’edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini con parole poco lusinghiere: “Il Grande Fratello Vip di quest’anno? Un mosciume totale! Tolta la Contessa Patrizia De Blanck, che dovrebbe però dire qualche parolaccia in meno, non tifo per nessuno”.

GF Vip, l’attacco di Francesca Cipriani a Elisabetta Gregoraci

Insomma, per la bombastica Cipriani il GF Vip sarebbe tutto da rifare e forse il motivo di tutto questo livore sta nella presenza di una specifica concorrente, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci. In molti si domandano come abbia combinato l’ex moglie di Flavio Briatore per provocare tanta amarezza nella bionda showgirl.

Senza troppi giri di parole, la Cipriani arriva subito al sodo e rivela che tutto ha inizio quando era ad un passo dalla conduzione di “Made in Sud” nell’edizione del 2012: “Tutto pronto: contratto (mancava solo la firma), testi con gli autori. Mi chiamano e mi dicono che era saltato tutto. Sono scoppiata a piangere, era il sogno di una vita. Per fortuna ci sono state altre occasioni. Lavorativamente parlando è stata la delusione più grande della mia vita” , una forte delusione che Francesca si è legata al dito e non ha ancora dimenticato.

In quegli anni era già partita una faida social tra le due, e la Cipriani aveva descritto la Gregoraci come una egocentrica presente sulle copertine delle riviste solo grazie alla sua relazione con Briatore. Un attacco diretto e preciso che ora sembra riesumare l’ascia di guerra tra loro. In molti sui social hanno insinuato che questo rinnovato rancore possa rappresentare per la Cipriani la possibilità di rientrare nella Casa del GF Vip per un confronto con la Gregoraci. Staremo a vedere se così sarà davvero.