GF Vip, Francesca Cipriani attacca il triangolo amoroso formato da Alex, Soleil e Delia: "Si sono messi d’accordo"

In una lunga intervista rilasciata a “Super Guida Tv” Francesca Cipriani ha parlato della sua avventura vissuta nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La Cipry, soprattutto grazie alla sua simpatia, ha immediatamente conquistato il cuore dei telespettatori, ma a poche settimane di Natale un po’ a sorpresa decide di abbandonare il reality show. I motivi non vengono spiegati in maniera dettagliata, rivelando semplicemente di aver sofferto di alcuni problemi legati alla salute e quindi, sotto consiglio dei medici, ha preso la scelta più giusta da fare in quel momento.

La lunga intervista di Francesca Cipriani

Proprio parlando del suo abbandono dal reality cerca di entrare più nel dettaglio: “Abbandonerei di nuovo il gioco comunque perché io ho lasciato la casa per motivi di salute. Avevo fatto il vaccino e ho avuto delle controindicazioni. Io non ho rimpianti e non ho rimorsi, rifarei tutto e tutto quello che ho detto, l’ho detto perché l’ho pensato”.

Parlando invece delle dinamiche legate nella casa, l’attenzione del pubblico è quasi esclusivamente concentrata sul trio amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran. In molti sembrano avere dubbi sulla loro sincerità, ed a quanto pare anche la Cipry pare essere poco convinta da quello che sta vedendo.

“Lei fa la modella e la prende come una cosa lavorativa. Al posto degli autori sicuramente l’avrei fatta entrare perché comunque alle persone piace questo triangolo. Al posto suo, ti dico, che la cosa non è vera e si sono messi d’accordo. Io non sarei entrata perché comunque io un altro carattere, non avrei fatto nemmeno tutto questo, proprio perché per me l’amore è un’altra cosa, però siccome è tutto finto allora ci sta” afferma con decisione la Cipry che poi aggiunge: “Ovvio che se fossi l’autrice del programma cavalcherei quest’onda perché poi non c’è altro da parlare, non sta succedendo null’altro, non ci sono dinamiche”.

Invece spezza una lancia a favore di Miriana Trevisan e Giucas Casella, ove i due sono legati dai tempi de “L’isola dei famosi”, mentre su Valeria Marini rivela di volerla vedere fuori prima di dare dei giudizi su di lei. Si dichiara abbastanza ottimista sulla coppia formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, mentre nutre più dubbi nei confronti di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.