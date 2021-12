GF Vip, Francesca Cipriani abbandona la casa: "Ho dei problemi di salute"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, una piccola parte dei vipponi hanno svelato se rimarranno anche dopo le feste natalizie. Giucas Casella ha risposto immediatamente di sì e, ironizzando proprio con il conduttore, dichiara di voler rimanere negli studi di Cinecittà fino al 2025.

Aldo Montano invece, come svelato da Signorini, rimane nella casa fino alla diretta di venerdì, e poi molto probabilmente dovrebbe decidere di abbandonare la casa per passare le festività con la famiglia. Invece, oltre al già citato Giucas, hanno confermato la volontà di continuare la loro avventura al “GF Vip” il nuotatore Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Lucrezia Selassié e Carmen Russo, probabilmente motivati dal confronto avuto con i familiari nei giorni scorsi.

Francesca Cipriani abbandona la casa

Chi ha deciso invece di farsi da parte, ma per motivi di salute, è stata Francesca Cipriani. La Cipry, che in passato ha dichiarato più volte di non voler rimanere per molto tempo all’interno del reality poiché sente la mancanza del fidanzato, deve abbandonare a causa di “forze maggiori”.

“Non rimango. Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti” afferma Francesca Cipriani come riporta il sito “Biccy” che poi aggiunge: “Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”.

Un addio sicuramente sentito da parte dei telespettatori da casa poiché la Cipriani, grazie alla sua simpatia e al connubio con Giucas Casella, è riuscito a conquistare il cuore di una buona fetta dei fan del programma.