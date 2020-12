GF Vip, Flavio Briatore furioso con la Gregoraci: "Pronto a rivedere gli accordi". L’indiscrezione shock

Flavio Briatore non ha mai visto di buon’occhio la partecipazione di Elisabetta Gregoraci al “Grande Fratello Vip” e quello che sta succedendo nelle ultime ore all’interno della Casa lo sta disturbando non poco. Questo almeno è quello che sembra leggendo alcune indiscrezioni riportate sul settimanale “Nuovo TV“, diretto da Riccardo Signoretti.

L’imprenditore aveva già palesato il suo disappunto per l’avvicinamento dell’ex moglie a Pierpaolo Pretelli, all’epoca aveva rilasciato alcune dichiarazioni contro questa “amicizia speciale“. Poi c’era stato il caso, sollevato anche in trasmissione dallo stesso Signorini, dei messaggi in codice che la Gregoraci inviava a un misterioso spasimante all’esterno della Casa dandosi dei colpetti al petto dalla parte del cuore, a favore di telecamera.

Adesso Briatore sembra proprio aver perso la pazienza, dopo che il suo nome è stato tirato in ballo in più occasioni durante il forte scontro tra Elisabetta e Giulia Salemi. La Gregoraci si è fatta scappare alcuni particolari che non sono stati proprio digeriti dal suo ex marito, riguardanti messaggi che la Salemi avrebbe inviato a Briatore e alcuni suoi atteggiamenti sempre nei suoi confronti definiti dalla Gregoraci “da smorfiosa”.

GF Vip, l’indiscrezione su Flavio Briatore

“Il nome di Flavio continua a spuntare fuori. Essere tirato in ballo non va proprio giù a Briatore, che non è un concorrente del Gf Vip! Diverse fonti dicono che lui sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con la Gregoraci in sede di divorzio. Accordi molto generosi nei confronti dell’ex mogli” questo si legge sulle pagine del settimanale “Nuovo TV”.

Una reazione dura, quella di Briatore, che appare come una sorta di ultimatum per far capire alla ex moglie che la sua pazienza si sta riducendo ai minimi termini. Al momento, comunque, il percorso della Gregoraci nella Casa di Cinecittà sembra avere le ore contate dopo la sua decisione di abbandonare il gioco per trascorrere le feste di Natale con suo figlio Nathan Falco.

Un momento, quindi, davvero complicato per Elisabetta sia all’interno della Casa che fuori. Sembra anche che nelle ultime ore la Orlando le abbia consigliato di rimanere nel gioco per non darla vinta a Rosalinda e alla Mello. Le due vippone, infatti, hanno avuto un duro confronto con lei nelle ultime ore, il tutto scaturito sempre dalle insinuazioni della Gregoraci su Giulia Salemi.