GF Vip, Filippo Nardi torna ad attaccare la Ruta: "Ha detto una bugia"

Non è durato molto questa volta l’ex gieffino Filippo Nardi che ha subito, ancora una volta, una squalifica per il suo comportamento all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”. Nardi infatti, in pochi giorni aveva preso di mira la conduttrice Maria Teresa Ruta, rivolgendole parole e allusioni molto dure e irripetibili. Il tutto ha scaturito ovviamente la sua eliminazione istantanea.

Se inizialmente Nardi ha chiesto scusa alla Ruta e a tutte le donne che si sono sentite ferite ed offese dal suo comportamento oltremodo fuori luogo, ad oggi l’ex partecipante del Grande Fratello Vip sembra che abbia fatto dietro front, ritornando sulla sua posizione originaria.

Gli attacchi di Nardi a Maria Teresa Ruta

Recentemente Filippo è stato ospite della trasmissione radiofonica “Non Succederà Più“, così da avere l’opportunità di poter dire la sua in merito alla questione. Stando a quanto affermato da Nardi, sembra che la sua squalifica sia stata quasi una sorpresa per lui in quanto, pur consapevole delle restrizioni in termini di linguaggio nella casa, Filippo afferma di aver chiesto in continuazione alla produzione se il suo comportamento era consono.

Ecco quanto dichiarato da Nardi nel programma: “Dovevamo stare attenti sulle frasi da dire Per questo spesso chiedevo agli autori se tutto stava andando per il meglio ma non ho mai ricevuto risposta quindi pensavo non ci fossero problemi“. A questo punto dell’intervista si giunge al nocciolo della questione, ovverosia quelle frasi nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Qui Nardi si rivolge con dure parole nei confronti della Ruta, accusandola di essere una giocatrice, soprattutto in merito a quella frase che aveva detto per gettare benzina sul fuoco: “Non sapete le altre cose che mi ha detto“, ma Filippo aggiunge: “Ha detto una bugia perché non c’era altro altrimenti avrebbero fatto vedere i video. Molte scene sono state montate dagli autori“. Chissà se la Ruta verrà a conoscenza di questa intervista e degli attacchi ricevuti da Nardi. Non resta che attendere per scoprirlo.