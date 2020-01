"GF Vip": Federico Rossi sente la mancanza di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto è una influencer, modella e showgirl diventata famosa grazie alla sua partecipazione al programma televisivo di Canale 5 “Ciao Darwin 7 – La ressurezione”, dove è stata la prima italiana a ricoprire il ruolo di Madre Natura. Successivamente ha partecipato alla tredicesima edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi”, dove ha avuto modo di conoscere l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez Francesco Monte, con cui ha avuto una breve relazione terminata subito dopo l’uscita dal reality.

Dall’estate del 2018 Paola è fidanzata con il cantante del duo canoro “Benji e Fede”, Federico Rossi. Nonostante un forte momento di crisi vissuto dai due giovani nel corso della scorsa estate, a causa di un presunto tradimento del cantante con un’ex allieva del programma televisivo di Maria De Filippi “Amici”, attualmente le cose tra i due sembrano procedere per il meglio, tanto da avere diversi programmi comuni per un futuro insieme.

In questo momento la bella Madre Natura è una delle concorrenti della quarta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini, “Grande Fratello Vip”. Nel daily tv andato in onda ieri pomeriggio, mercoledì 22 gennaio, Paola si è lasciata andare ad un momento di debolezza e di sconforto, in cui ha esternato ai compagni di avventura la grande mancanza che sente per il fidanzato Federico.

Il cantante vedendo la compagna in lacrime ha prontamente deciso di dedicarle attraverso il suo profilo Instagram personale un’immagine che lo ritrae in un momento di quotidianità accompagnata da queste romantiche parole: “Mi manchi anche tu piccolo baco da seta… Devi sapere che ti seguo sempre e mi faccio anche delle gran risate! Non pensare mai per nulla al mondo che io possa non essere orgoglioso di te (…) Sei fortissima, ti aspetto che qua non è lo stesso senza te”.

Il giovane avrebbe pubblicato inoltre delle Instagram stories che testimoniano il forte legame con la fidanzata Paola Di Benedetto. La momentanea lontananza, a quanto pare, sta rafforzando il rapporto tra i due, che appaiono sempre più innamorati ed affiatati.