GF Vip, Federica Calemme parla di Gianmaria: "Non sono presissima ma è un signore"

Fino a questo momento Gianmaria Antinolfi, uno dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, ha provato a far nascere una relazione dapprima con la sua ex fiamma Soleil Sorgè, poi con Sophie Codegoni e infine con la new entry Federica Calemme.

Durante una chiacchierata con il chirurgo estetico Giacomo Urtis, la campana ha voluto parlare del suo rapporto con Gianmaria. Ammette di non provare un forte sentimento nei confronti del ragazzo, ma comunque decide di spezzare una lancia a suo favore.

Le parole di Federica Calemme su Gianmaria

“Se lui dovesse dare un segnale o venire qua a dirmi qualcosa ci penserei” dichiara Federica come riportato dal sito “Blog Tivvù” che poi aggiunge: “Mi sono lasciata un po’ andare perché Giammy fa un po’ di pressing ma è un 50 e 50 perché si fanno in due le cose. Io mi prendo le mie responsabilità perché l’ho baciato. Non sono presissima che dici ‘wow’, ma c’è una forte empatia, stiamo bene”.

Ci tiene comunque a sottolineare che anche al di fuori degli studi di Cinecittà avrebbe tenuto gli stessi comportamenti: “Quando ci siamo evitati per gioco effettivamente mi è mancato perché abbiamo tante cose in comune. E’ molto dolce, sensibile, anche troppo. È un signore! E poi bacia bene, molto bene. Ma che ne so se il mio tipo fuori ha già un’altra? Mi dispiace solo che sia uscito il suo nome ma non l’ho fatto uscire io”.

In realtà, come dimostrato più volte nel corso degli ultimi mesi, anche Gianmaria sembra avere le idee poco chiare su un possibile futuro con Federica. Infatti, come riportato dal sito “Isa & Chia”, dichiara che sta pensando di prendere le distanze dalla ragazza per avere un po’ di tempo nel fare chiarezza mentalmente e cercare di sbagliare il meno possibile.