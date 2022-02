GF Vip, Federica Calemme accusa Alex Belli: "Mi ha scritto più volte per incontrarmi"

Federica Calemme non ha lasciato il segno durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L’unica sua più grande soddisfazione è stata quella di aver potuto conoscere Gianmaria Antinolfi, ove i due campani stanno continuando a frequentarsi con degli ottimi risultati.

In una recente intervista rilasciata a “Casa Chi“, il format del magazine diretto da Signorini che va in onda su Instagram, Federica ha parlato proprio della sua avventura al “GF Vip”, della sua relazione con Gianmaria ma lancia una frecciatina ad Alex Belli.

La lunga intervista di Federica Calemme

Federica nell’intervista riportata testualmente da “Isa & Chia“, rivela di non aver mai fatto l’amore nella casa con Gianmaria, sottolineando comunque che hanno passato una prima notte fantastica. Oltre a ciò si dichiara anche molto felice per come stanno andando le cose, siccome sembra aver trovato una certa sintonia con l’imprenditore.

Su Alex Belli invece svela dei retroscena totalmente inediti: “Non sono la musa di Alex Belli. Io ho sentito questa cosa che lui aveva avuto delle foto mie, dalla sua agenzia. E che quindi lui mi ha scartata… non è vero perché non ho mai mandato delle foto ad Alex Belli. Mi segue su Instagram, lui mi ha scritto. Ho delle chat dove lui voleva fotografarmi e voleva incontrarmi a Milano, ma non c’è mai stata l’occasione. Potevo essere la Soleil di Alex? Esatto e invece no, non mi ha colpito. Ha detto che mi ha fotografata, ma che non ho la scintilla? Non è vero nulla, non c’è mai riuscito“.

Archiviando la vicenda legata ad Alex Belli la ragazza parla degli attuali concorrenti del “Grande Fratello Vip”, ammettendo di voler vedere trionfare Jessica Selassié. Tra i possibili finalisti invece le sarebbe piaciuto vedere Davide Silvestri, ritenendo ingiusto che l’ultima entrata, cioè Delia Duran, sia riuscita a conquistarsi quel posto.