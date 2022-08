GF Vip, Fariba Tehrani sogna di far parte del cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini sta lavorando per formare il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Fino a questo momento l’unico confermato è Giovanni Ciacci che negli studi di Cinecittà parlerà, per la prima volta in questa trasmissione, della sua sieropositività.

Il direttore del settimanale “Chi Magazine”, su Instagram, continua a fare il misterioso stuzzicando ancora di più la curiosità dei fan: “Il cast praticamente si preannuncia segreto fino all’inizio del programma. Vedo che con i miei indizi ci prendete sempre. O quasi sempre”.

Le nuove indiscrezioni sulla settima edizione del “GF Vip”

Intanto, secondo il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, una vecchia conoscenza della televisione italiana vorrebbe far parte del cast. Infatti Fariba Tehrani, che ha partecipato alla quarta edizione di “Pechino Express – Il nuovo Mondo” insieme alla figlia Giulia Salemi formando la coppia delle “Le persiane” e classificandosi in terza posizione.

Sugli indovinelli di Dandolo, una rubrica del sito, si legge: “La mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf Vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”.

Per poi parlare di un altro misterioso volto al “Grande Fratello Vip”, anche se in questa circostanza non vengono fatti nomi: “E a proposito di Gf Vip… l’ex compagno, assetato di flash, di uno dei volti noti che entrerà a settembre nella casa più spiata d’Italia, sta facendo fuoco e fiamme per apparire sui giornali con dichiarazioni bollenti sul suo ex amore. Di chi stiamo parlando?”.

Continuando a parlare di Fariba, verso la metà del mese di marzo si è parlato di un possibile ingresso in coppia insieme a Gaia Zorzi, ex conduttrice del “GF Vip Party“. Al momento questa ipotesi sembra essere accantonata, ma non vanno esclusi colpi di scena in merito al cast.