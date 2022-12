GF Vip, Fariba Tehrani pronta a entrare nella Casa: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Come già ben noto ai fan del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini sta cercando nuovi concorrenti per la settima edizione del reality show in onda su Canale 5. Al momento non si conosce la data del loro ingresso ma non va escluso che alcuni di loro possano fare il loro esordio pochi giorni prima delle festività natalizie.

Il nome più accostato in queste settimane è quello di Milena Miconi. L’ex volto del “Bagaglino”, annunciato per la prima volta dal settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, potrebbe accendere le dinamiche della trasmissione a causa della sua rivalità neanche così tanto segreta con l’ex vippona Pamela Prati, attualmente presente negli studi di Canale 5.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip”

Secondo il giornalista Alessandro Rosica, conosciuto per l’username “Investigatore social”, Fariba Tehrani dovrebbe entrare ben presto nella Casa più spiata d’Italia. Difatti, sempre come svelato dal volto di “Mattino Cinque”, la mamma di Giulia Salemi sarebbe già chiusa in albergo per rispettare i giorni di quarantena.

“Fariba Tehrani ( mamma di Giulia Salemi ) sarà una nuova concorrente ufficiale del ‘Grande Fratello Vip!'” si legge sul suo profilo di Facebook per poi aggiungere addirittura la data d’ingresso della donna:”Fariba è in quarantena ed entrerà alla prossima puntata. Felice per te te lo meriti grandissima Donna”.

Per Fariba non sarebbe un esordio in un reality show poiché ha già partecipato nel 2015 a “Pechino Express 4 – Il nuovo mondo” condotto da Costantino della Gherardesca su Rai 2. Partecipando in coppia nel team “Le persiane” con la figlia Giulia Salemi, si sono classificate al terzo posto dietro a Christian Kang Bachini e Son Pascal (Gli espatriati) e Roberto Bertolini e Antonio Andrea Pinna (Gli antipodi).

Lo scorso anno invece partecipò alla quindicesima edizione de “L’isola dei famosi”, ma la sua avventura in Honduras non durò per molto tempo.