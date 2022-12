GF Vip, Fariba Tehrani non farà parte del cast: il motivo

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni è stato dato praticamente per ufficiale l’ingresso di Fariba Tehrani nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella notizia, data da Alessandro Rosica, si leggeva come la madre di Giulia Salemi era pronta a entrare lunedì dopo aver rispettato il periodo di quarantena.

Tuttavia nelle ultime ore, sempre con un’indiscrezione rilasciata da “Investigatore Social“, ha rivelato che l’italopersiana non farà più parte del cast. Il giornalista, conosciuto per le sue ospitate a “Mattino Cinque”, afferma come gli autori avrebbero deciso di rinunciare alla sua presenza per un presunto problema di salute impossibile da ignorare.

Le ultime su Fariba Tehrani

“Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare!” si legge nella notizia riportata da Alessandro Rosica per poi entrare più nei dettagli su Fariba: “Ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier! Ti sono vicino Fariba. La salute prima di tutto“.

In molti, come riporta testualmente il sito “Blog Tivvù“, non sembrano aver apprezzato le parole utilizzate dal giornalista in merito a Fariba: “Ma clamoroso cosa una persona che non sta bene? Limitarsi a smentire la partecipazione al gf era chiedere troppo perché giustamente i like sono più importanti della privacy e del rispetto per una famiglia” si legge in uno dei tantissimi commenti, sottolineando quindi che i fan del reality si sarebbero aspettati più sensibilità da Alessandro Rosica.

Quasi sicuramente Signorini nella prossima diretta di lunedì cercherà di chiarire i fan in merito alle condizioni di salute di Fariba, ma il direttore del settimanale “Chi Magazine” sta ancora alla ricerca di concorrenti. Salvo clamorosi colpi di scena nelle prossime puntate dovrebbero fare il loro ingresso Manuela Villa, Milena Micoli e probabilmente un ex volto del trono over di “Uomini e Donne”.