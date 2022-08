GF Vip, Fariba Tehrani nel cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Proprio poche settimane fa, in un articolo pubblicato da “Dagospia“, si leggeva del sogno della madre di Giulia Salemi di far parte del cast del “GF Vip 7“: “La mitologica ex isolana Fariba, madre della bonissima Giulia Salemi, sogna di partecipare alla prossima edizione del Gf Vip. La conturbante iraniana riuscirà nel suo intento? Chi vivrà vedrà”.

Si trattava comunque di una voce che, fino a quel momento, non sembrava basarsi su nessuna fonte certa. Tuttavia, nelle ultime ore, Davide Maggio, da sempre molto informato sulle notizie del piccolo schermo, ha confermato durante una diretta con Pino Strabioli l’ingresso di Fariba Tehrani nella Casa.

Le indiscrezioni su Fariba Tehrani

Tra l’altro Giulia Salemi, in una vecchia puntata di “GF Vip Party”, aveva aperto a questa possibilità: “Possiamo dirlo dai? Non è che porta sfortuna dirlo? Tu Gaia potresti partecipare il prossimo anno. Dai concorrente unico Gaia Zorzi e Fariba Tehrani. Mia mamma ragazzi è convinta di farlo il prossimo anno. Gaia poi mi ha confessato che se lo farà mia mamma, allora lo farà anche lei. Dai tutte e due al GF vi ci vedo davvero”.

Per il momento però, salvo clamorosi colpi di scena, Fariba dovrebbe entrare nella Casa come concorrente singola, ma non si possono escludere colpi di scena. Infatti dalla prossima stagione il “GF Vip Party” verrà condotto da Soleil Sorgè e Pierpaolo Pretelli, e quindi la possibilità di vedere la sorella di Tommaso Zorzi negli studi di Cinecittà non sono così minime.

Intanto per il cast l’unico nome certo è l’ingresso di Giovanni Ciacci, come confermato dal diretto interessato in una intervista al settimanale “Chi Magazine”. Gli altri nomi accostati che sembrano vicini a dire di “sì” sono Pamela Prati, Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, ma sicuramente nei prossimi giorni Signorini svelerà, con i suoi indizi su Instagram, altri vipponi.