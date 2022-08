GF Vip, Fariba Tehrani e Taylor Mega scartate: le ultime indiscrezioni

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Sono solamente delle voci che non trovano conferma, ma non va comunque escluso che da parte di Rosa sia stata una smentita per non passare per quella di essere scartata, anche se al momento non ci sono prove in merito. Oltre a questo Alessandro non ha rilasciato delle voci importanti, poiché i nomi fatti già erano usciti sul web.