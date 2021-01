GF Vip, Fariba Tehrani dice la sua sul rapporto tra la figlia Giulia e Pretelli: l’appello ai fan

Ora dopo ora sembra che il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si faccia sempre più forte. Dopo che l’intervento della famiglia dell’ex velino durante la scorsa diretta del “Grande Fratello Vip” ha lasciato l’amaro in bocca alla influencer, ora è arrivato anche quello della madre Fariba Tehrani sulle pagine della rivista “Chi“, diretta proprio dal conduttore del reality show Alfonso Signorini.

Già nota ai fan della trasmissione durante la precedente partecipazione della Salemi al GF Vip, quando fece molto discutere l’incontro delle due donne durante cui Fariba rivelò dei fatti accaduti all’esterno della Casa nella sua lingua d’origine e per questo motivo la figlia fu messa in nomination d’ufficio, ora la Tehrani dice la sua riguardo al flirt tra la Salemi e Pretelli: “Non mi voglio più intromettere nella sua vita. Giulia ha 27 anni. Se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altre è ancora un’adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento. La vedo felice e spensierata”.

La mamma di Giulia Salemi lancia un appello ai fan e alla figlia

Racconta inoltre dell’abitudine di Giulia di vivere sempre situazioni sentimentali molto complicate, forse proprio per il rapporto non facile che avuto con il padre. Con Pierpaolo non sa dire se è davvero amore, ma ritiene che anche il ragazzo possa provare un po’ di confusione dopo aver vissuto quella “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci: “La verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso a riabbracciare mia figlia”.

Invita la figlia Giulia a viversi questo momento con tutta la serenità possibile per non avere un domani alcun rimpianto: “All’interno della Casa, specialmente i primi 20 giorni, ho scoperto la persona e la donna profonda che sei diventata”, e si dimostra molto felice di vedere che la Salemi non ha perso quello spirito fanciullesco da Peter Pan che l’ha sempre contraddistinta.

Spezza una lancia a favore anche della madre di Pretelli, comprendendo l’intervento della donna avvenuto durante una diretta nella glass room. La difende anche dagli attacchi di alcuni utenti che, secondo Fariba, non hanno ben compreso le intenzioni della donna che definisce: “La signora ‘da cuore di mamma’“. Per la Tehrani ha solo – giustamente – consigliato il figlio di limitarsi nelle effusioni e in questo non ci vede nulla di male, per questo lancia un appello a chi segue la trasmissione: “Il male sta negli occhi di chi guarda e qua invito caldamente i fan a mantenere il rispetto sia per la signora Pretelli sia per Elisabetta Gregoraci“.