GF Vip, famosa cantante contro il reality: "Non ci andrei mai, ma se sei alla frutta…"

Molti personaggi famosi del nostro paese negli anni hanno ricevuto numerose proposte dagli autori dei reality show con l’obbiettivo di prendere parte al “Grande Fratello Vip” o “L’isola dei famosi“, decidendo però di declinare ogni tipo di proposta che proviene da questi tipi di format.

In questa categoria troviamo Dolcenera. Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” la cantante, in una breve chiacchierata con Pierluigi Diaco al programma “Bella ma‘” in onda sui canali Rai, ha fatto capire di essere stata già contattata negli anni nel prendere parte a un reality show, sottolineando però che a lei non interessa questi tipi di format: “Io ho detto no. Non ci andrei mai, poi se sei alla frutta o cambi mestiere o non è che…”.

Va comunque detto che nel 2006 la cantante ha preso parte alla seconda edizione di “Music Farm”, il reality show canoro condotto da Simona Ventura con la partecipazione di Ivan Cattaneo da opinionista e di Valeria Marini, classificandosi al primo posto dinanzi a Fausto Leali e Simone Tomassini. In quel contesto ha poi potuto lanciare il brano “Mai più noi due”, tra le canzoni più conosciute di Dolcenera.

In una vecchia intervista a “Vanity Fair” però la stessa Dolcenera fece capire di non aver un bel ricordo del reality show musicale: “Dopo Music Farm, fu terribile. Ero stata così esposta agli occhi degli altri da non provare più niente nei miei, non scrivevo più una riga. Sospesi il tour. A nessuno fregava più della mia musica. Ero una ragazzina quando vi ho partecipato ed è stato proprio lì che ho rotto con la tv”.

Al sito “Fanpage” ha confermato invece queste parole, affermando di avere un bel ricordo in ambito musicale ma non dal punto di vista umano, sottolineando di come si sia sentita violentata dalle telecamere a causa della sua inesperienza.