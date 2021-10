GF Vip, faccia a faccia tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta: "Ti amo ancora a modo mio"

A sorpresa nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, entra Maria Teresa Ruta. L’attrice teatrale ha già preso parte della quinta edizione, in cui è diventata una delle protagoniste del reality show per via del suo carattere gioioso.

In questa circostanza Maria Teresa entra come semplice ospite per avere un confronto faccia a faccia con il suo ex compagno Amedeo. Qui la Ruta cerca di dare un paio di consigli su come deve comportarsi nella casa a Goria, ma nel finale dopo il freeze il giornalista soprende tutti con una dichiarazione.

Il faccia a faccia tra Amedeo e Maria Teresa

L’incontro, come riportato testualmente dal sito “Gossip Blog“, avviene in maniera del tutto pacifica ed i due non alzano mai i toni. Il discorso viene iniziato da Maria Teresa Ruta, dal momento che Amedeo Goria è stato freezato dagli autori del “Grande Fratello” e quindi deve obbligatoriamente ascoltare il monologo della sua ex.

“Tu hai detto che noi non abbiamo un rapporto più così stretto perché Roberto è geloso e mi condiziona” rivela Maria Teresa che però ci tiene a specificare un particolare: “Roberto lo conosci bene e sai che è geloso ma non di te. Non sono una donna che si fa condizionare, quindi io decido per conto mio. Se da vent’anni a questa parte ci frequentiamo un po’ di meno forse qualcuno ha capito quale può essere il motivo”. Gli consiglia poi di tenersi alcuni fatti privati un po’ per se e farsi conoscere all’interno della casa per la sua lunga carriera dedicata al giornalismo.

Amedeo Goria, dopo il freeze, apre il cuore a Maria Teresa Ruta: “Ti voglio bene, ti amo ancora a modo mio. Ho commesso tanti errori e li ho riconosciuti quando stavamo insieme, a Roberto un grande abbraccio”. Afferma di aver detto quelle cose nella casa perché ritiene che sia gusto la gelosia di Roberto dinanzi a una donna speciale come lei.