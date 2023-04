GF Vip, Fabrizio Corona svela il nome del vincitore della settima edizione

Tra pochissimi giorni il pubblico scoprirà, dopo sei mesi, il nome del vincitore della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5. Al momento, sempre secondo le prime previsioni dei bookmakers, la vittoria sarebbe contesa tra Oriana Marzoli, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi.

Come riportato dal sito “Today” però Fabrizio Corona, sul suo canale di Telegram, ha annunciato chi per lui vincerà sicuramente la settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Per l’ex Re dei paparazzi il netto favorito a portarsi a casa i 100mila euro sarebbe Edoardo Tavassi, rivelando come il fratello di Guendalina sia riuscito a utilizzare bene i social network.

“Come vi ho promesso ieri, ecco qui in anteprima il vincitore del Grande Fratello 2023: il vincitore è Edoardo Tavassi. Un perchè c’è, non è che c’è un complotto” ha rivelato Fabrizio Corona per poi aggiungere i motivi dietro a questa sua previsione: “È perchè ha un metodo di come funzionano i social media. Vincerà Edoardo Tavassi”.

Molto probabilmente Corona si riferisce proprio all’incredibile fandom che è riuscito a crearsi Edoardo nel corso dei suoi mesi vissuti nella Casa più spiata d’Italia. Una sua vittoria non sarebbe da escludere poiché, oltre a essere tra i favoriti già in partenza, l’ex concorrente de “L’isola dei famosi” ha avuto la capacità di conquistare il cuore del pubblico da casa grazie al suo carattere.

Con la vittoria o meno, Edoardo può ritenersi comunque soddisfatto per l’avventura vissuta nella Casa. Infatti, grazie proprio a questa esperienza, il vippone è riuscito a conoscersi con Micol Incorvaia, con cui spera di poter portare avanti una conoscenza nonostante le ultime paure esternate dalla sorella di Clizia recentemente: “Non ho l’ansia, però sarà strano perché passerò da vederlo tutti i giorni a 3 volte al mese. Ho tutta la mia vita a Milano, i miei amici e tutte le mie cose. Devo pensare a stare tranquilla. Mi fa paura sinceramente ‘cambiare’ vita”.