GF Vip, Fabrizio Corona su Sophie Codegoni: "Lei mi ama ancora. Alessandro non deve ostacolarla"

Sull’ultimo numero di “Chi Magazine“, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, si ritorna a parlare della storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni. La ragazza è entrata nella casa del “Grande Fratello Vip” soprattutto grazie a questa relazione, che ai tempi è stato molto discusso sui social e nei salottini televisivi.

Con il passare dei mesi però Sophie ha iniziato a lasciarsi andare e provare a fare nuove conoscenze. Dapprima prova ad avvicinarsi a Gianmaria Antinolfi, ma oltre al bacio non vanno, mentre ora sembra si sia presa una bella cotta con Alessandro Basciano, e le cose tra i due vanno decisamente meglio.

Fabrizio Corona parla di Sophie Codegoni

L’ex re dei paparazzi, intervistato da “Chi”, afferma che Sophie provi ancora dei sentimenti nei suoi confronti: “La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata“.

Non escludo ulteriori incontri, sia lavorativi che di piacere, dopo la sua avventura nella casa più spiata d’Italia: “Per me Sophie, quando esce dal GF Vip, può venire a cena quando vuole. La aspetto a braccia aperte. Le voglio un bene dell’anima e sono l’unico che la conosce bene e sa quello che vuole veramente”.

Su Alessandro Invece non sembra avere una bella opinione, ritenendolo che sia troppo possessivo: “Non deve ostacolarla. Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui“.

Ovviamente durante la puntata di questa sera del “Grande Fratello Vip”, come tra l’altro già preannunciato da Alfonso Signorini, si commenteranno le parole di Fabrizio Corona. Vedremo se in questa circostanza Sophie prenderà le difese di Alessandro allontanando le voci fatte circolare dal giornalista oppure confermerà di provare qualcosa per Fabrizio.