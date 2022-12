GF Vip, ex volto di "Uomini e Donne" farà parte del cast

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini, durante una delle recenti interviste, ha promesso al pubblico nuovi importanti ingressi nella Casa del “Grande Fratello Vip“. Il conduttore tra l’altro deve sostituire Fariba Tehrani che, come riportato dal giornalista Alessandro Rosica, è stata costretta a fare un passo indietro in seguito a un problema di salute non ben specificato.

Il sito “Tv Blog” in anteprima ha annunciato l’ingresso di Riccardo Fogli che, nel caso fosse confermato, sarebbe un acquisto piuttosto importante per la trasmissione. I rumor rivelano che l’ex cantante dei Pooh avrebbe disdetto le sue tournèe nei mesi di dicembre e gennaio a New York pur di prendere parte a questa avventura.

Gli altri nomi accostati nelle settimane poi sono Milena Miconi e Manuela Villa e per loro, salvo sempre complicazioni dell’ultimo minuto, dovrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia nelle prossime settimane.

Il nuovo nome per il “Grande Fratello Vip”

Nella tarda serata di ieri il sito diretto da Davide Maggio, con un articolo firmato da Mattia Buonocore, viene annunciata la partecipazione di Davide Donadei. Il 27enne, natìo di Parabita in un piccolo paesino nel Salento vicino Lecce, si è fatto conoscere sul piccolo schermo grazie alla presenza nell’edizione del 2020/2021 nel cast di “Uomini e Donne” ove decide di uscire con Chiara Rabbi.

La loro relazione va avanti a gonfie vele per molti mesi ma verso l’estate del 2022, dopo alcune voci di crisi, i due si dicono addio in maniera definitiva. Lo stesso Davide, un po’ di tempo dopo, ha parlato del dolore per come sono andate le cose: “Non è stato semplice superare questa rottura perché c’è stato un distacco netto avvenuto dall’oggi al domani, per quanto avessi maturato la decisione di chiudere già da un po’. Chiara e io ci siamo vissuti tanto, frequentavamo parecchio le rispettive famiglie e avevamo fatto dei passi importanti per una coppia. Sono stati proprio questi passi, i progetti fatti, a rendere più dolorosa la fine della relazione”.