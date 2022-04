Manca ancora molto tempo per l’inizio della settima edizione, poiché attualmente Mediaset sta concentrando tutti i suoi sforzi sia per “L’isola dei famosi” che per “La pupa e il secchione“, e proprio per questo motivo la rete non può permettersi di concentrarsi in altri progetti futuri.

Ovviamente la settima edizione del “Grande Fratello Vip” si farà, come confermato direttamente da Alfonso Signorini durante la finale vinta da Jessica Selassié. Il mese svelato dal conduttore è quello di settembre, data in linea con le ultime decisioni prese da Canale 5 in questi anni.

Nuova candidatura per il “GF Vip”

Tra gli ultimi a candidarsi per il reality show è Davide Donadei. Quest’ultimo ha conquistato la sua notorietà per aver preso parte all’edizione 2020-2021 di “Uomini e Donne” nel ruolo di tronista, uscendo con Chiara Rabbi. In una intervista concessa a RTL 102.5 rivela che le cose insieme alla ragazza stanno andando meglio del previsto, ove entrambi sono impegnati anche in ambito lavorativo.

In merito al suo lavoro, in una chiacchierata al magazine di “Uomini e Donne”, Davide afferma di aver assisto alla finale nello studio del “GF Vip” e in futuro non esclude una sua partecipazione: “Siamo andati ad assistere grazie a un amico che lavora lì dentro. Ma è stato davvero bello, era la finale di un reality durato sei mesi. Non dico che é una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi. Sarebbe veramente figo“.

Da Francesco Fredella ha svelato gli stessi desideri di voler ancora continuare sul piccolo schermo: “Stare in televisione mi piace, perché si scoprono aspetti inediti del proprio carattere. Oltre a Uomini e Donne, ci sono tanti reality in cui si mettono a dura prova la propria vita e il proprio modo di essere. Rifarei tutto quello che ho fatto in questo percorso a ‘Uomini e Donne’ e sono contento di come sia andata”.