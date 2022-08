GF Vip, ex tronista parla del provino: "Non verrò chiamata, non vado a letto con persone per finire sulle copertine"

Ascolta questo articolo

Molto probabilmente anche nella settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta nuovamente da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, si punterà su alcuni volti che hanno fatto parte negli anni passati del dating show “Uomini e Donne”.

Una sorta di ufficialità viene data da Asia Gianese, dal momento che l’influencer ha ammesso di essere pronta a rivelare gli scheletri nell’armadio di un ex volto di “Uomini e Donne” durante la futura partecipazione al “GF Vip”. Il suo nome non viene svelato dalla diretta interessata ma, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, si tratterebbe di Andrea Del Corso, attualmente fidanzato con Teresa Langella dopo la loro avventura a “U&D”.

Ex tronista di U&D parla del suo provino al GF Vip

Tra i volti del programma condotto da Maria De Filippi che avrebbe effettuato un provino per entrare nella Casa più spiata d’Italia è Samantha Curcio. Alla fine del suo percorso negli studi di Canale 5 sceglie di uscire dal programma insieme al corteggiatore Alessio Ceniccola, ma i due si lasciano dopo solamente tre mesi di relazione.

Ora Samantha sta provando a guardare avanti e, come rivelato sui social, spera di continuare la sua avventura sul piccolo schermo e magari al “GF Vip”, ove rispondendo a una sua fan su Instagram ammette di aver fatto i provini: “Grande Fratello Vip? Hai fatto i provini? Com’è andata? Dipende dai punti di vista… Da un punto di vista umano credo bene. Alfonso Signorini era commosso e si è fatto un sacco di risate”.

Nonostante le cose siano andate abbastanza bene, l’ex volto di “Uomini e Donne” non crede che verrà chiamata per far parte della trasmissione: “Per lo share credo male, non sono una che fa gossip, non vado a letto con persone delle quali non mi interessa per finire sulle copertine. Preferisco farmi una briscola con mia nonna”.