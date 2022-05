GF Vip, ex ragazza di "Non è la Rai" si candida: "Sarebbe una grande opportunità professionale"

Ascolta questo articolo

Come riportato testualmente dal sito “Biccy“, un’altra persona si è candidata per far parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, facendo un appello nei confronti di Alfonso Signorini. Il personaggio in questione è Eleonora Cecere, una delle ragazze di “Non è la Rai“, lo show ideato da Gianni Boncompagni e condotto da una giovanissima Ambra Angiolini.

Eleonora, intervistata al settimanale “Nuovo Tv“, ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini, rivelando di essere pronta a sconvolgere i piani all’interno gli studi di Cinecittà: “Vorrei chiedere al conduttore Alfonso Signorini di darmi quest’opportunità. Potrei dare tanto nella casa“.

L’intervistata non nasconde che accetterebbe di buon grado questa opportunità per dare un nuovo rilancio alla sua carriera televisiva: “Partecipare al reality sarebbe una grande opportunità professionale per la quale sono pronta a rimandare tutti i miei programmi. Potrebbe essere un trampolino di lancio, che mi permetterebbe di tornare in Tv dopo tanti anni dedicati al teatro”.

Infine, sempre come si può leggere su “Biccy”, ricorda di aver già fatto in passato un provino senza ottenere il successo desiderato: “E poi rappresenterebbe una rivincita: nel 2014 avevo fatto il provino per partecipare pronta a sfidare attrici, cantanti e tutti i grandi volti dello star star system. Mi piacerebbe nella casa qualche mia ex collega di “Non è la Rai”. Sarebbe divertente”.

Le prime indiscrezioni sul “GF Vip”

Nel corso delle settimane numerosi vip hanno aperto alla possibilità di far parte del “Grande Fratello Vip”, due su tutti Alvaro Vitali e Pamela Prati. Al momento però sul cast si sa poco e nulla, dal momento che Mediaset sta lavorando per dare nuovi volti a Ilary Blasi a “L’isola dei famosi”.

Nella settima edizione del “GF Vip” dovrebbe esserci comunque una piccola rivoluzione, dal momento che pare ormai certo l’addio delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.