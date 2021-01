GF Vip, ex gieffina sul confessionale: "Ti fanno il lavaggio del cervello. Tre anni di depressione"

A parlare è Lidia Vella, l’ex gieffina che ha abitato la Casa in una passata edizione del “Grande Fratello Vip” e che ora sembra decisa a rivelare come abbia affrontato il delicato momento del confessionale, visto fino a questo momento come un nido sicuro per sfoghi e confidenze, ma secondo le parole della Vella, la realtà sembra essere ben diversa.

Tutto nasce dagli ultimi eventi che hanno coinvolto Tommaso Zorzi e la sua intenzione di abbandonare il gioco dopo aver saputo dell’ulteriore prolungamento fino alla fine di febbraio. Una notizia che l’influencer ha accolto con ansia e tensione, ma la sua condizione psico-fisica è notevolmente cambiata dopo una sua lunga permanenza in confessionale.

Un voltafaccia che ha lasciato perplessi anche gli spettatori del reality, dubbiosi per questo repentino cambio di rotta e da qui sono state sollevate di nuovo una marea di polemiche riguardanti proprio supposte pressioni psicologiche nel confessionale e più in generale, all’interno del programma.

Rivelazioni sul confessionale al Grande Fratello Vip

Lidia Vella, gieffina nella 14esima edizione del Grande Fratello, ha voluto dire la sua in merito a questa bagarre. Lei che all’epoca si è trovata in un triangolo amoroso con lo storico fidanzato Alessandro Calabrese e la coinquilina Federica Lepanto, ha raccontato: “Al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche, io ad esempio ho sofferto di depressione per tre anni”.

Accuse pesanti che metterebbero sotto una luce completamente diversa tutte le dinamiche che accadono dentro la Casa. La Vella comunque non si ferma qui e continua raccontando che gli autori avrebbero organizzato tutto in merito alla sua situazione con l’ex Calabrese: “Era una cosa organizzata dagli autori ma a nostra insaputa. Ho ricevuto giusto ieri due like dal suo vecchio profilo Instagram… si sarà sbagliato! E’ una persona che mi ha fatto talmente tanto male che l’ho eliminato totalmente dalla mia vita”.