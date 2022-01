GF VIP, ex concorrente smaschera Alex e Soleil: "Belli mi ha confessato che era tutta una montatura"

Il triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran lo si era accantonato un po’, per concentrarsi sui comportamenti poco educati tenuti dai concorrenti del “Grande Fratello Vip“, nella casa. Adesso però che la Duran è pronta a fare il suo ingresso nelle vesti di gieffina ufficiale, tutti i riflettori sono nuovamente puntati sui tre. La vicinanza nella casa tra Alex e Soleil non è andata giù a Delia, anche se in molti non ci hanno creduto.

Si è sempre pensato che il legame tra i due fosse una montatura, una strategia studiata a tavolino per far parlare di sé e diventare protagonisti dello show. Sicuramente di loro si è parlato tanto e lo si continua a fare. L’ingresso in casa della Duran sarà motivo in più. Anche Patrizia Pellegrino, gieffina lampo di questa edizione, è intervenuta nella faccenda.

L’attrice, durante una diretta Instagram con Clarissa Selassié e Ainett Stephens, ha smascherato Alex e Soleil svelando cosa le avrebbe confessato Belli una volta incontratisi fuori dalla casa. La donna ha dichiarato che l’attore avrebbe ammesso che si è trattato di una messa in scena orchestrata con l’intento di andare avanti nel gioco insieme e stare così al centro dell’attenzione.

“Una sera ci siamo messi a parlare io lei ed Alex e lui mi ha detto ‘sinceramente Patrizia non dovevi entrare attaccandoci così. Perché noi ti avremmo spiegato che tutta questa nostra vicenda è un po’ montata per la trasmissione’. Quindi mi hanno detto chiaro e tondo che tra loro c’era un rapporto per il programma. Per far in modo che lo show e clip potessero parlare di noi“, queste le parole della Pellegrino.

Dunque, la donna confermerebbe ciò che la maggior parte delle persone pensano. Patrizia ha poi proseguito dicendo che si ritrova sempre a sganciare bombe in diretta, anche se non vorrebbe. Adesso non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi e soprattutto quale sarà la reazione di Belli in merito.