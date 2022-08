GF Vip, ex concorrente si lamenta: "Fatto anche per soldi, ma ha distrutto la mia carriera da attrice"

Ascolta questo articolo

La modella britannica Jane Alexander è stata tra le concorrenti della terza edizione del “Grande Fratello Vip“, ai tempi condotto da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini. Per lei è stata un’esperienza piuttosto importante, nonostante non sia riuscita neanche ad arrivare vicino alla puntata finale.

Dopo questa avventura però appare sempre meno spesso in televisione, mentre al cinema ottiene un ruolo nella pellicola “Wine to Love – I colori dell’amore” e “Backstage – Dietro le quinte”. Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” Jane ha rilasciato un’intervista al settimanale “Diva e Donna“, diretto da Angelo Ascoli, in cui ha voluto parlare proprio della sua esperienza al “GF Vip”.

Le parole di Jane Alexander sul GF Vip

L’attrice ammette di essersi divertita molto durante la sua permanenza negli studi di Cinecittà: “Tutti dovrebbero farlo almeno una volta nella vita. L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Mi incuriosiva come esperimento sociale e soprattutto perché mi pagavano. Chi ti dice il contrario non ci credere, racconta balle”.

Non nasconde però di esserci rimasta male da parte di alcuni concorrenti con cui aveva legato all’interno della Casa poiché, una volta finita questa esperienza, non è più riuscita a sentire molti di loro. Nel reality poi ha fatto discutere anche per il suo flirt con Elia Fongaro, sottolineando però di non sentirlo più da anni e di aver voltato ormai pagina su questa presunta relazione.

Infine parla del suo ruolo d’attrice, rivelando che a causa del “GF Vip” la propria carriera avrebbe ricevuto una brusca frenata: “Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito”.