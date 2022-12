GF Vip, ex concorrente attacca Katia Ricciarelli: "Ha cantato l’Ave Maria in diretta per il cachet"

Ascolta questo articolo

L’Ave Maria di Schubert cantata da Katia Ricciarelli per fare una piccola sorpresa a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi durante l’ultima diretta della settima edizione del “Grande Fratello Vip” sta facendo ancora discutere. L’artista infatti non ha cantato nel migliore dei modi, e sui social network è stata immediatamente bersagliata dalle critiche dei telespettatori.

Tra l’altro Katia Ricciarelli, insieme all’assente giustificato Alfonso Signorini e altri ex protagonisti della sesta edizione del “GF Vip”, non sono stati presenti al matrimonio di Francesca e Alessandro. Proprio per questo motivo i due protagonisti hanno deciso di fare una sorpresa proprio in diretta, con l’obbiettivo di regalare delle “seconde nozze” ai due protagonisti.

L’attacco di Manila Nazzaro a Katia Ricciarelli

Come riportato testualmente dal sito “Gossip e TV” Manila Nazzaro, ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, si lascia intervistare a “Casa Pipol” scagliandosi contro l’artista. Difatti la conduttrice ritiene che sia troppo facile esibirsi in televisione e farsi pagare, mentre l’ideale sarebbe stato cantare in Chiesa e partecipare alle nozze insieme agli altri ex vipponi.

“Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera, è semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet“ ha affermato Manila per poi aggiungere un’altra frecciatina: “Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno”.

Manila Nazzaro poi sottolinea come non riesca a credere che Katia Ricciarelli avesse altri impegni quel giorno, e non sembra apprezzare che Signorini abbia voluto dare spazio in televisione a una persona molto criticata durante la sua esperienza negli studi di Cinecittà per via delle sue frecciatine, ma anche delle cadute di stile, avuti nel corso dei mesi: “A me dà molto fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me personalmente e ad altre persone venga poi omaggiato in questo modo. Lo trovo molto antitelevisivo”.