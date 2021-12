GF Vip, Eva Grimaldi potrebbe entrare nella casa: l’indiscrezione

Durante il telegiornale di Canale 5 di lunedì Cesara Buonamici ha annunciato a sorpresa l’ingresso di Kabir Bedi nella casa del “Grande Fratello Vip” come concorrente. Nello stesso frangente poi, punzecchiando a distanza Alfonso Signorini, rivela che prossimamente dovrebbe esserci una sorpresa di Pippo Baudo per la sua ex compagna Katia Ricciarelli.

A quanto pare i nuovi ingressi non si fermano qui. Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, nella casa più spiata d’Italia dovrebbe far parte anche Eva Grimaldi mentre Vera Gemma, nome fatto uscire più volte durante le scorse settimane, sembra essere definitivamente saltato.

L’indiscrezione su Eva Grimaldi al “GF Vip”

“L’allungamento del reality è cosa nota e servono nuovi nomi per tirare avanti la baracca guidata con successo da Alfonso Signorini” rivela il portale in un articolo di Giuseppe Candela che poi aggiunge: “Sul tavolo continuano ad esserci diversi vip, trattative continue: una si è però arenata. Non entrerà più nella casa Vera Gemma, saltata in extremis. Chi prenderà il suo posto? Un nome che ‘Dagospia’ svela in anteprima: salvo colpi di scena nella casa più spiata d’Italia arriverà la showgirl Eva Grimaldi“.

Per l’attrice non sarebbe l’esordio assoluto in un reality show, dal momento che nel 2014 partecipa come concorrente dell’adventure game “Pechino Express 3 – Ai confini dell’Asia” con Roberta Garzia, classificandosi terza. Nel 2017 invece prende parte alla dodicesima edizione de “L’isola dei famosi” arrivando anche in questo caso fino alla finale, classificandosi al terzo posto, venendo però eliminata con l’86% dei voti.

Sicuramente per la Grimaldi una partecipazione al “Grande Fratello Vip” potrebbe servirle ad avere una seconda chance in televisione, poiché l’ultima sua presenza sul piccolo schermo è targata 2019 come concorrente di “Tale e quale show”. Al momento comunque, oltre all’indiscrezione rilasciata da “Dagospia”, non ci sono delle conferme dirette da parte di Mediaset.