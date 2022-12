GF Vip, esclusa dal reality perché troppo vecchia: "Avevo detto di sì"

Ascolta questo articolo

Della possibilità di vedere Sandra Milo nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, se ne parla ormai da svariati anni. Difatti non è più un segreto che gli autori abbiano contattato più di una volta l’attrice per cercare di prendere parte alla trasmissione.

In passato, sui social network rispondendo a un commento di Alessandro Cattelan, l’attrice aveva dichiarato di aver declicato gentilmente la proposta di Mediaset senza però andare nei particolari della questione: “Fui già contattata per la scorsa edizione del GF e alla fine non se ne fece più nulla per problemi che non starò qui a spiegare. Grazie a Dio si è profilato all’orizzonte un nuovo progetto molto più stimolante e innovativo”.

La verità svelata da Sandra Milo

Dopo qualche anno, la Milo svela finalmente la verità dietro alla rinuncia alla trasmissione. Infatti l’attrice ammette che, almeno inizialmente, aveva accettato di prendere parte al “Grande Fratello Vip” ma, a causa della sua età, alla fine ha dovuto rinunciare a prendere parte a questa esperienza.

“Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia“ ha affermato Sandra che il prossimo 11 marzo 2023 compirà 90 anni e, avendo avuto la possibilità di partecipare al reality show, poteva festeggiare questo prestigioso traguardo con gli altri vipponi nella Casa.

Per Sandra Milo non si sarebbe trattata di un esordio nel panorama dei reality show. Difatti nel 2005 aveva già preso parte a “Ritorno al presente”, condotto da Carlo Conti su Rai 1, classificandosi in seconda posizione dietro Gegia, quest’ultima ex concorrente del “Grande Fratello Vip”. È stata poi tra i concorrenti del reality “L’isola dei famosi 7”, con al timone Simona Ventura in onda dal 24 febbraio 2010, arrivando fino alla semifinale.