GF Vip, entra Carlotta Dell’Isola: Alessia Marcuzzi è dalla sua parte

E’ tutto pronto ormai, Carlotta Dell’Isola entrerà nella casa del “Grande Fratello Vip“. Il reality show è stato prolungato fino a febbraio 2021 e per tale ragione, il cast andava rafforzato. C’è stato chi ha deciso di andar via e chi invece è arrivato per vivere questa nuova esperienza. Tra i nuovi vipponi scelti che abiteranno nella casa più spiata d’Italia, insieme ai veterani di questa edizione, troviamo proprio Carlotta.

La Dell’Isola è nota al pubblico per aver partecipato insieme al suo fidanzato Nello Sorrentino, all’ultima edizione di “Temptation Island“. Nel villaggio delle fidanzate, Carlotta ha dato il meglio di sé. Si è molto arrabbiata per il comportamento di Nello, ha avuto delle reazioni forti, ha fatto ridere il pubblico con il suo essere romana verace, tanto che è stata incoronata dal web come la vera protagonista di “Temptation Island”.

E adesso, la Dell’Isola è riuscita ad accaparrarsi un posto nella casa più spiata d’Iitalia. Se da un lato c’è stato chi come Sofia Calesso, anch’essa ex concorrente del reality delle tentazioni, ha attaccato Carlotta dandole in qualche modo della raccomandata; dall’altro invece c’è stato chi come Alessia Marcuzzi è uscita allo scoperto e ha detto la sua sulla partecipazione della giovane al GF Vip.

Alessia ha condotto l’edizione di “Temptation Island” dove c’era Carlotta e ha appoggiato pienamente la sua partecipazione nel reality più longevo di sempre. La Marcuzzi ha supportato la Dell’Isola dedicandole un tweet alla vigilia del suo ingresso nella casa. “Daje tutta! Sei vera, schietta, diretta, buffa e tanto dolce. Sei nel mio cuore e ti auguro un buon GF Vip“, queste le parole della conduttrice.

Insomma, la Marcuzzi appare molto legata a Carlotta confermando come quest’ultima le abbia lasciato il segno. Parole dolci, affettuose, quelle che la conduttrice ha riservato alla sua ex concorrente. Sicuramente Alessia seguirà la Dell’Isola al GF Vip e non è da escludere che commenterà in futuro il percorso della nuova gieffina.