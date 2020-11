GF Vip, Enock vuota il sacco sul presunto bacio con Selvaggia Roma: "Voglio dare la mia versione"

L’entrata di Selvaggia Roma al “Grande Fratello Vip” non è certo passata inosservata. Non appena l’ex volto di “Uomini e Donne” ha messo piede nella Casa di Cinecittà, gli equilibri che c’erano fino a quel momento si sono sgretolati. Dopo la rivelazione di un flirt con Giorgio Pretelli, ecco che ha immediatamente sganciato un nuovo gossip, questa volta sul fidanzatissimo Enock Barwuah.

La Roma ha infatti raccontato di essersi baciata con lui durante una serata in discoteca e fin qui tutto potrebbe essere normale, se non fosse che il fratello di Ballotelli all’epoca dei fatti era già impegnato con Giorgia, la sua attuale fidanzata. “Eri ubriaco, sei uno sfigato se credi che chiamarti le ragazze in albergo alle sei di mattina basti” ha inveito Selvaggia quando Enock ha negato il bacio tra loro.

Grande Fratello Vip, il racconto di Enock

Dopo questo, sono iniziati infiniti scontri e in queste ultime ora, però, Enock ha voluto chiarire la sua posizione con gli altri gieffini, soprattutto in vista della diretta di questa sera lunedì 16 novembre su Canale 5. Il ragazzo ha raccontato che durante quella serata, passata insieme ad un gruppo di amici, Selvaggia si è aggiunta a loro e ha iniziato a scambiare due chiacchiere con tutti.

Ad un certo punto, continua a raccontare Enock, ha iniziato a sentirsi poco bene – dando di stomaco più volte – per colpa, secondo la sua versione, del tartufo che aveva mangiato poco prima. Alla fine ha chiesto ai suoi amici di essere riaccompagnato in hotel e la sua serata è finita lì, quindi non ci sarebbe stato nemmeno il tempo per un bacio con Selvaggia e questo lui tiene a precisarlo, soprattutto per rispetto della sua ragazza che sta ascoltando da fuori.

Zelletta gli consiglia di andare in fondo alla questione e di ripensare ad ogni particolare per essere in grado di ribattere alle accuse di Selvaggia durante la puntata. La Roma, infatti, ha rivelato di avere delle prove che dimostrano quanto le sue parole siano vere e le userà di certo nella diretta su Canale 5.