GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela per sbaglio la data ufficiale della sua uscita dal reality

Sono ore concitate queste all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. I concorrenti in gara hanno scoperto del prolungamento del reality e la notizia che si andrà avanti fino agli inizi di febbraio è stata per loro come una doccia fredda. Non è semplice metabolizzare il fatto di restare per altri tre mesi, non trascorrere il natale con i propri cari e privarsi ancora della vita di tutti i giorni.

Ognuno di essi ha avuto reazioni differenti e se chi come Andrea Zelletta ha accettato la sfida, facendo solo una richiesta particolare agli autori, quella di avere per sé ogni tanto un bagno senza telecamere; c’è stato anche chi come Elisabetta Gregoraci ha ammesso fin dal primo momento di voler andare via. Per l’ex signora Briatore, trascorrere il natale lontana da suo figlio Nathan Falco è impensabile.

Il contratto iniziale dei gieffini terminerà i primi di dicembre e, solo in quel momento, se vorranno saranno liberi di andare. Ma quando scadrà precisamente questo contratto? A svelarlo, seppur in maniera del tutto casuale, è stata proprio la Gregoraci. Discutendo ancora una volta con Pierpaolo Petrelli, Elisabetta si è lasciata scappare la fatidica data.

“Sono qui per gli ultimi giorni. Godiamocela. Io il 7 dicembre vado via. Se non il 4 dicembre, vado via il 7. Sono seria. Domani faccio le telefonate. Mi piacerebbe chiudere il cerchio bene. Poi, come vuoi tu. Non parlarci mi sembra un po’ esagerato“, ha dichiarato la Gregoraci. Dunque, sarà durante la diretta del 7 dicembre che Elisabetta Gregoraci lascerà per sempre la casa del “Grande Fratello Vip”.

Inizialmente la sua uscita era prevista per il 4 dicembre, ma dato che la diretta del venerdì non va più in onda e solo quella del lunedì è rimasta in piedi, il tutto è stato slittato al giorno 7. Il contratto iniziale dei vipponi quindi, scadrà il 4 dicembre. La Gregoraci parla anche di telefonate del caso che dovrà fare, chissà chi dovrà sentire. Nel mentre, anche Francesco Oppini è intenzionato ad andare via.