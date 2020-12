GF Vip, Elisabetta Gregoraci sorprende Zorzi: "Abbiamo fatto l’amore"

E’ iniziato il conto alla rovescia per Elisabetta Gregoraci che nella diretta di questa sera 7 dicembre lascerà per sempre la Casa del “Grande Fratello Vip”. Lei e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso questi ultimi giorni insieme nel cucurio e si sono avvicinati tantissimo con abbracci e carezze, liberi finalmente di viversi in totale tranquillità.

Un momento che si sono presi tutto per loro, dopo numerose incomprensioni che li avevano fatti allontanare e discutere quasi giornalmente. La decisione dei Elisabetta poi di lasciare il reality aveva fatto piombare Pierpaolo nello sconforto e lei in una sorta di gelosia per alcuni atteggiamenti dell’ex velino di “Striscia la Notizia” con la new entry Giulia Salemi.

Questa crisi sembra essere ormai alle loro spalle e lo sa bene anche Tommaso Zorzi che, curioso come pochi, ha voluto subito sapere come avessero trascorso la notte nel cucurio i suoi due coinquilini. Così, avvicinandosi alla parete per chiedere spiegazioni alla Gregoraci, è rimasto basito per il racconto della bella showgirl.

Confidenza hot di Elisabetta Gregoraci a Zorzi

“Avete limonato?” ha chiesto provocatoriamente Tommaso e di tutta risposta ha ricevuto un bel: “Abbiamo fatto l’amore però non volevo dirlo perché doveva essere una clip di domani“. Un racconto che certo non si sarebbe mai aspettato, anche se ad onor del vero la Gregoraci subito dopo ha voluto precisare: “Noi siamo amici”.

Ma la testa di Tommaso ormai era da tutta altra parte, infatti noncurante della precisazione, ha chiesto con una morbosa curiosità Zorzi: “Il pacco di Pier e come lo immaginavamo?” strappando una divertita risata alla Gregoraci che ha poi raccontato: “Lui non ha dormito. Si vede che la mia vicinanza non lo ha fatto dormire”.

A parte gli scherzi, Elisabetta e Pierpaolo hanno davvero ritrovato una sintonia che permetterà alla Gregoraci di lasciare la Casa in totale serenità, come lei stessa ha rivelato a Pretelli: “Sono proprio contenta di aver fatto questo cucurio con te, perché ci ha riavvicinato. Vado via più serena”.