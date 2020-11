GF Vip, Elisabetta Gregoraci si lascia andare e confessa cosa le piace a letto

La scorsa notte nella Casa del Grande Fratello Vip 5 si è giocato a obbligo o verità, celebre gioco che porta spesso a confessioni intime e scandalose, soprattutto se, come nel caso degli inquilini del reality show, si è bevuto qualche bicchiere di troppo. A condurre il gioco era Tommaso Zorzi, che a un certo punto si è trovato a dover fare una domanda a Pierpaolo Pretelli.

Quindi, molto maliziosamente, gli ha chiesto con chi sarebbe andato a letto se avesse potuto scegliere una delle donne nella Casa. La risposta era alquanto scontata – ovvero Elisabetta Gregoraci, su cui l’ex velino di Striscia la Notizia ha messo gli occhi sin da quando ha varcato la celebre porta rossa del GF Vip – quindi Zorzi ha voluto sapere anche in quale posizione l’avrebbe fatto.

Subito dopo, l’influencer milanese ha chiesto alla Gregoraci: “Elisabetta, ti piace la posizione con Pierpaolo?”. Abbandonando la sua solita freddezza, l’ex lady Briatore è stata al gioco e ha confessato ridendo: “Sì, anche se a me piace stare sotto“. Ovviamente Pretelli non ci ha capito più niente e ha chiesto scherzosamente alla donna di andare subito a letto, ma si è beccato il solito due di picche.

A meno che non succeda qualcosa di impensabile, infatti, la sensazione – o meglio, la quasi certezza – è che nella Casa Pretelli non otterrà dalla Gregoraci nulla di più di quanto ottenuto sino a ora, ovvero degli abbracci e dei casti baci sulla guancia. Anche i rari strusciamenti di cui parlava Antonella Elia quando ha definito l’ex signora Briatore “una gatta in calore” sono ormai un lontano ricordo.

Quasi avvertendo di essere sul punto di superare una soglia potenzialmente pericolosa da cui poi non si torna più indietro, Elisabetta ha subito alzato nuove barriere, allontanando in maniera ancora più decisa e definitiva l’ex velino e le sue avances, che nonostante tutto continuano.