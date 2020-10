GF Vip, Elisabetta Gregoraci scrive una lettera a Pierpaolo: "Non sarà semplice per entrambi"

Nella striscia quotidiana del “Grande Fratello Vip” è stato mandato in onda il confessionale di Elisabetta Gregoraci, durante il quale leggeva la lettera scritta per Pierpaolo Pretelli. I due concorrenti del reality show hanno fin da subito avuto un’affinità elettiva che, piano piano, sembra essersi trasformata in qualcosa di più forte.

L’ex velino di “Striscia la Notizia” non ha mai nascosto quanto fosse attratto dalla Gregoraci, anche se lei è sempre stata molto restia a dargli qualche barlume di speranza. Nei giorni scorsi c’è stato un avvicinamento molto importante che sembra aver cambiato qualcosa nell’ex moglie di Flavio Briatore.

I due erano sul divano e ad un certo punto Elisabetta è scoppiata a piangere tra le braccia di Pierpaolo e gli ha detto che al momento non può parlare liberamente ma che avrebbe molte cose da dirgli. Lui di risposta le ha fatto capire che avrà la pazienza di aspettare perché lei è la cosa più bella che potesse capitargli durante questo Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, la dolce lettera di Elisabetta per Pierpaolo

Dopo questo momento di grande complicità e per il fatto che stasera potrebbe abbandonare per sempre la Casa, Elisabetta ha deciso di scrivere una lettera per Pretelli e di leggerla nel confessionale. Carta e penna alla mano, così la bella showgirl ha scritto delle parole dolcissime per quel ragazzo che giorno dopo giorno ha saputo sempre più conquistare la sua mente e, viene da pensare, forse anche il suo cuore.

“Mai avrei pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi” e poi continua “Mi mancherai tantissimo fuori di qui, ma sappi che farò il tifo per te. Voglio vederti in cima su quella scala in finale e vincitore, perché te lo meriti tanto. Pensami, io lo farò sempre”.