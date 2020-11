GF Vip, Elisabetta Gregoraci sbotta furiosa contro Pretelli e Selvaggia Roma: "Basta! Mi sono rotta"

Pierpaolo Pretelli e Selvaggia Roma sono dovuti entrare nel Cucurio. Hanno trascorso un po’ di giorni in solitudine durante i quali si sono confidati raccontandosi anche fatti privati e intimi della loro vita. In queste ultime ore, però è successa una cosa che ha mandato su tutte le furie Elisabetta Gregoraci.

In pratica, la Roma e Pretelli hanno parlato a lungo della situazione con l’ex moglie di Flavio Briatore e Selvaggia si è lasciata andare ad alcune considerazioni personali che hanno fatto imbestialire la bella showgirl. In poche parole, la Roma sostiene che la storia tra Pierpaolo ed Elisabetta sia pura finzione, arrivando a definire la Gregoraci “bugiarda“.

GF Vip, lo sfogo di Elisabetta Gregoraci contro Petrelli e la Roma

Sentendo queste affermazioni, Elisabetta non si trattiene: “Ha rotto le scatole questa qui, l’ultima arrivata. Io sto chiamando Pier e sento questa che parla e dice cose di me. Manco ti saluta, le ho parlato e manco mi ha risposto. Mi sono rotta i c…ni. Sono tre ore che si permette di parlare di me. Cosa ho fatto a ‘sto ragazzo? Non ho fatto niente. Ha detto che lo prendo per il c..o, che lo faccio soffrire.. Basta, abbiamo trovato un equilibrio. Lei è venuta qui per rompere a noi. Per me può rompere fino alla fine del programma, ma con moderazione” ha sbottato in preda ad una crisi di nervi, tanto che gli altri coinquilini le hanno portato un bicchiere d’acqua cercando di farla calmare, senza grossi risultati.

La Gregoraci poi se l’è presa anche con Pierpaolo, reo secondo il suo punto di vista, di non aver troncato il discorso sul nascere. Nemmeno quando le due vippone si sono scontrate attraverso il muro di vetro, lui non ha preso posizioni ed è rimasto in silenzio. Questo comportamento non è piaciuto a Elisabetta che si aspettava quanto meno una parola di sostegno o un rimprovero a Selvaggia.

Francesco Oppini e Stefania Orlando cercano di calmarla e farle capire che la Roma è solo una provocatrice entrata nella Casa per creare scompiglio, ma questa spiegazione non le basta, anzi affonda ancora di più la lama su Petrelli: “Le serve la Gregoraci per farsi il suo percorso al Grande Fratello Vip. Un uomo con i co**ni avrebbe detto qualcosa“.