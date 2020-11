GF Vip, Elisabetta Gregoraci riceve un aereo: "Sono le mie amiche". Il messaggio nasconde un altro significato

In questa edizione del “Grande Fratello Vip” Elisabetta Gregoraci ha dato vita ad un vero e proprio mistero che sembra infittirsi giorno dopo giorno. Tutto è iniziato con uno strano gesto della showgirl – che spesso e volentieri a favore di camera si batteva il petto dalla parte del cuore – per poi passare da alcuni messaggi scritti sulla mano di Pierpaolo Pretelli per cercare di tenerli segreti, fino ad arrivare all’aereo arrivato per lei.

Sopra la Casa di Cinecittà è apparso uno striscione volante con la scritta “Luce Charlotte” e in mezzo ai due nomi un cuore rosso. Immediatamente la Gregoraci ha accostato questi nomi a due sue amiche: “È una mia amica, sono due mie amiche” e quando Pierpaolo le ha fatto notare che la R di Charlotte era colorata di rosso, lei ha aggiunto: “Grazie ragazze, quando esco andremo a Parigi per il nostro weekend”.

GF Vip, un aereo per Elisabetta Gregoraci

Sul web, non appena si è diffusa questa notizia, è iniziata una caccia al tesoro per scoprire chi si nascondesse dietro questi due nomi. Molti utenti si sono riversati sulle pagine social dell’ex moglie di Flavio Briatore per scovare l’identità di queste due amiche. I risultati sono stati deludenti, nessun nome trovato che corrispondesse a Luce o Charlotte.

Questo particolare ha fatto aumentare i dubbi di chi già storceva il naso non credendo del tutto alla spiegazione della Gregoraci. Innanzi tutto, molti hanno avanzato l’ipotesi che la R rossa potrebbe stare a significare “Rio“, un nome in codice comparso già in un altro aereo per Elisabetta, arrivato nei primi giorni di permanenza nella Casa.

Inoltre un desiderio forte della Gregoraci sarebbe quello di avere due gemelline e chiamarle proprio con quei due nomi scritti sullo striscione e separati da un cuore. Infine, quando Elisabetta ha precisato di voler fare il viaggio a Parigi, alcuni utenti hanno ricordato cosa aveva detto a Petrelli: “A Parigi si va solo col fidanzato, non con gli amici”.