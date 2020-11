Ormai è ufficiale, Stefano Bettarini è il nuovo inquilino della casa del “Grande Fratello Vip“. Casa che l’ex calciatore conosce già abbastanza bene, visto che in passato aveva già preso parte a una versione vip del reality più amato dagli italiani. Un ingresso che doveva essere contornato da un grande fattore sorpresa, ma è stato tutto vanificato da Paolo Brosio.

Sembra infatti che Brosio abbia parlato troppo, lasciandosi sfuggire l’imminente ingresso di Bettarini e Giulia Salemi; rivelazione che è costata a Brosio, insieme ad Andrea Zelletta, un provvedimento disciplinare. L’ingresso dell’ex marito di Simona Ventura ha destato qualche sorpresa soprattutto in due donne, già presenti nella casa: Dayane Mello da una parte, Elisabetta Gregoraci dall’altra.

Sul versante di Dayane, sembra che l’ingresso di Bettarini le abbia creato un senso di inquietudine, immaginando che sarebbe riaffiorato di nuovo quel flirt avuto in precedenza, ai tempi del reality “L’isola dei famosi“, dove Bettarini vestiva i panni di inviato e la Mello era solo una partecipante al gioco.

All’epoca infatti, tra i due c’era un certo feeling, tanto che a seguito dell’eliminazione della modella, ebbero anche modo di frequentarsi meglio. Alla fine la Mello ha deciso di chiarire una volta per tutte come andò veramente la storia: “Alfonso, è il momento di chiarire una volta per tutte… è stata una sco***ta e basta. Nella mia ultima giornata in Honduras ci siamo frequentati una notte, ci hanno fatto una foto rubata, ma io sono quasi sicura che l’ha organizzata Bettarini“.

Elisabetta Gregoraci, quella frase che non è sfuggita al web

Sul versante opposto troviamo la Gregoraci, che per qualche motivo ha sentito la necessità di ammonire Stefano. Nemmeno il tempo di entrare ed ambientarsi nella casa, che la Gregoraci si avvicina a Stefano per salutarlo e dargli il benvenuto, che si sente subito la Gregoraci avvertire l’ex calciatore: “Ciao, però mi raccomando attento a non dire cose che poi si arrabbiano“.

Frase che ovviamente non è sfuggita per niente al popolo del web, tanto che in molti hanno iniziato a chiedersi cosa avrà voluto intendere la Gregoraci con quell’avvertimento. Che esista una storia passata tra i due che la donna preferisce che rimanga segreta? O semplicemente è solo un avvertimento di non trapelare troppe cose del mondo esterno, evitando di incorrere in provvedimenti disciplinare, come è capitato a Brosio?