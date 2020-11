GF Vip, Elisabetta Gregoraci pronta per uscire dalla Casa: il commosso saluto a Pierpaolo

Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare il “Grande Fratello Vip” dopo aver saputo che avrebbe dovuto rimanere nella Casa ancora per più di due mesi. Questa nuova regola del gioco per lei è stata impossibile da accettare, visto che significherebbe trascorrere le festività natalizie lontano dal figlio Nathan Falco.

La Gregoraci ha così annunciato la sua decisione e si è confidata con Pierpaolo Pretelli con il quale ha avuto un percorso speciale e per questo ha voluto spiegargli i motivi di questo suo abbandono: “Io ho iniziato questo percorso con voi e pensavo di finirlo con voi, è stato uno shock ieri. Io ho una priorità che è Nathan: in tanti anni ho messo da parte delle cose, anche lavorative, per lui ed è giusto così. Ma quando hai un figlio lui deve venire prima di tutto”.

Questa sua presa di posizione non è stata facile per lei, ma seguire il figlio e accertarsi del suo stato d’animo è una priorità che mette tutto il resto in secondo piano. Sentiva già da tempo il peso di questa lontananza e forse il video messaggio di Nathan Falco nella scorsa diretta le ha dato la spinta finale verso questa decisione.

Grande Fratello Vip, Elisabetta si confida con Pierpaolo

Seduta vicino a Pierpaolo, non è riuscita a trattenere la commozione e così, tra le lacrime, ha parlato a cuore aperto con il ragazzo: “Se non ci fosse Nathan rimarrei, ma mio figlio non può stare ancora senza di me. È già troppo questo. Non lo vedo da settembre, non scherziamo. Ha 10 anni, va seguito: non so come sta andando a scuola, non sapevo che gli hanno messo l’apparecchio, non so come sta..”.

Sembra quindi che non ci sia altra soluzione possibile per lei e anche se in cuor suo non sarebbe la strada che vorrebbe percorrere, al momento non vede altre soluzioni. Petrelli ha capito e accettato questa sua scelta che sicuramente non l’ha reso felice e che gli provocherà un grande sconforto. Vedendo la Gregoraci in forte crisi ha cercato di scherzare e alleggerire un poco questo penoso momento: “Ti inizierò a seguire su Instagram, se te lo meriti”, ha cercato di sdrammatizzare l’ex velino di “Striscia la Notizia”.