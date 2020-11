GF Vip, Elisabetta Gregoraci pazza di gelosia per Pierpaolo: "Ti nomino!"

L’altalenante rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembra aver subito una svolta in queste ultime ore. Con grande sorpresa di tutti, l’ex moglie di Flavio Briatore ha mostrato una sorta di gelosia nei confronti del ragazzo e non è riuscita a nascondere il proprio fastidio per alcuni atteggiamenti che Pretelli ha tenuto con la Mello e con la new entry Salemi.

In pratica tutto è successo quando i gieffini si trovavano in giardino nel bel mezzo di alcuni festeggiamenti e Pierpaolo ha iniziato a ballare con Dayane Mello. Già questo poteva bastare alla Gregoraci per dare in escandescenza, ma l’ex velino non si è fermato qui e poco dopo ha offerto premurosamente delle caramelle a Giulia Salemi.

GF Vip, la gelosia di Elisabetta Gregoraci

Lì per lì Elisabetta non ha battuto ciglio, ha incassato il colpo per poi passare all’attacco una volta giunti in camera da letto. La Gregoraci già comodamente sdraiata è stata raggiunta da Pierpaolo che le si è steso accanto, accarezzandola. La bella showgirl su un primo momento ha finto di dormire e poi lo ha pregato di andare via, invece lui ha continuato e così la Gregoraci è esplosa: “Enock, lo chiami?“.

Pierpaolo allora si è alzato dal letto e un po’ contrariato ha esclamato: “Che sono, un cane?“, sperando di provocare una qualche reazione da parte della Gregoraci, invece nulla, anzi infastidita più che mai ha minacciato: “Ti nomino domani. È arrivato il fenomeno”. Quando poi Pierpaolo si è sdraiato nella sua postazione per dormire, Enock ha commentato con un: “Questo è un goal di rovesciata” per far intendere che questa reazione di Elisabetta fosse più che positiva e che dimostrava la sua gelosia.

Sembra proprio che le cose tra loro siano destinate a cambiare e la reazione della Gregoraci lascia poco spazio ai dubbi. Senz’altro rimarrà ancora l’ostacolo della sua reticenza per situazioni che ha all’esterno, ma la gieffina sembra sempre più coinvolta da questa “amicizia speciale” come ancora si ostina a chiamarla.