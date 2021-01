GF Vip, Elisabetta Gregoraci nuovamente assente: il motivo non piace ai telespettatori

Elisabetta Gregoraci fa sempre più discutere, soprattutto quando non c’è. Se infatti la sua presenza nello studio del Grande Fratello Vip 5 fa sì che Alfonso Signorini le dedichi più spazio che alla maggior parte dei gieffini ancora nella casa, la sua essenza si nota proprio per lo stesso motivo, visto si sente che manca qualcosa (soprattutto quando si parla di Pierpaolo Pretelli e della sua nuova fiamma Giulia Salemi).

Ma se la scorsa volta la showgirl calabrese era assente “giustificata” perché si trovava in vacanza a Dubai col figlio e con l’ex marito Flavio Briatore, stavolta era in Italia; probabilmente era addirittura a Roma. Allora perché saltare l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 5, dove peraltro si è parlato molto di lei anche se non c’era? Per far sì che non venisse nominata in sua assenza (soprattutto da Antonella Elia) è dovuto intervenire persino Signorini.

Nuova assenza in puntata per la Gregoraci: la spiegazione di Novella 2000

A spiegare l’assenza di Elisabetta Gregoraci ci ha pensato il settimanale di gossip Novella 2000, che ha trovato una possibile spiegazione sul profilo Instagram ufficiale dell’ex gieffina. Da quanto si intuisce guardando l’ultimo post, il 18 gennaio è il compleanno della sua nipotina Ginevra, figlia della sorella Marzia, che compiva cinque anni.

Sulla bacheca di Elisabetta è comparso infatti un post che racchiude tante foto dell’ex signora Briatore con la bambina, l’unica cuginetta di Nathan Falco, che ama moltissimo e che compare spesso con lei sui social. Tuttavia questa spiegazione se da una parte ha convinto gran parte dei telespettatori, dall’altra ne ha indignato molti, come è possibile apprendere dai vari commenti sotto i post sulle pagine ufficiali del GF Vip 5.

C’è chi ha accusato Elisabetta di non rispettare il contratto e fare sempre come le pare e piace; chi ha insinuato che persino Alfonso Signorini fosse arrabbiato con lei; chi infine non ha trovato il compleanno della nipotina un motivo inconcepibile per mancare a quello che a tutti gli effetti è un impegno di lavoro, con tanto di contratto. Dalla diretta interessata come sempre non è giunta alcuna spiegazione.