GF Vip, Elisabetta Gregoraci minaccia Briatore: "Ora dico tutto"

Che tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci i rapporti attualmente siano tutt’altro che idilliaci lo si è capito sin da quando la soubrette ha varcato la porta rossa del “Grande Fratello Vip“. Confidandosi con i compagni, infatti, l’ex moglie dell’imprenditore ha più volte ribadito come il suo matrimonio non fosse rose e fiori e come la presenza di Briatore sia ingombrante anche oggi che sono separati. I due, infatti, sono genitori del piccolo Nathan Falco.

Elisabetta ha anche sottolineato di aver fatto parecchie rinunce lavorative per Flavio, rinfacciandogli di essere stato spesso assente, in primis il giorno del funerale di sua madre (circostanza che Briatore ha chiesto pubblicamente, tramite i suoi legali, di smentire). In risposta alle accuse neanche troppo velate della donna, che per tredici anni è stata prima la sua compagna e poi sua moglie, l’ex manager di Formula 1 ha rilasciato un’intervista al vetriolo a Selvaggia Lucarelli per “Il Fatto Quotidiano“.

Briatore ha dichiarato che l’indipendenza che la sua ex moglie tanto desidera dovrebbe passare dalla rinuncia a tutti i benefici che ha ricavato dal divorzio, sottolineando come sia comodo per lei sparlare di lui nonostante per anni abbia fatto la bella vita tra Montecarlo, Londra e la Sardegna, dove Briatore possiede delle case di oltre 1.000 metri quadri.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini ha messo la Gregoraci a conoscenza dei punti salienti dell’intervista e la donna si è arrabbiata moltissimo. Al culmine del nervosismo, Elisabetta ha tuonato, inviperita: “Mi sono anche trattenuta, sono stata una signora per anni”. E ancora è sbottata: “Ma io qua vomito tutto”.

La showgirl calabrese ha dunque lasciato intendere che se volesse potrebbe dire di Briatore cose che nessuno sa e che verosimilmente sono molto compromettenti. O almeno così si intuisce dalle sue parole. Ma è davvero intenzionata a farlo, oppure si tratta solo di uno sfogo fatto d’istinto, in un momento di grande rabbia?