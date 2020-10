GF Vip, Elisabetta Gregoraci ha un crollo emotivo pensando al figlio Nathan: "Mi aveva chiesto di non andare"

I giorni passano e la permanenza dentro le quattro mura della Casa del “Grande Fratello Vip” si sta facendo mano a mano sempre più difficile. L’isolamento dai propri affetti sta mettendo a dura prova i concorrenti e il fatto di avere a disposizione parecchio tempo per pensare, rende il tutto ancora più complicato.

Anche Elisabetta Gregoraci ha avuto un crollo emotivo nelle ultime ore pensando al figlio Nathan Falco e a quello che le aveva detto poco prima della sua partenza. Messa già a dura prova per via dell’altalenante rapporto con Pierpaolo Pretelli, ora l’ex moglie di Flavio Briatore deve fare i conti anche con qualche senso di colpa per ciò che le aveva chiesto il figlio.

Grande Fratello Vip, la Gregoraci pensa al figlio e si commuove

“Per una mamma è tanto difficile” esordisce Elisbetta e ricorda di aver rifiutato molti lavori che l’avrebbero dovuta tenere lontana da lui per un lungo periodo, altre volte invece lo portava con sé quando ancora non frequentava la scuola. Questo è quello che la Gregoraci confida alla sua compagna di viaggio Stefania Orlando. Ricorda anche quando le era stato chiesto di accettare un lavoro all’estero che doveva esaurirsi in 20 giorni: “Ma la data coincideva col suo break e non l’ho fatto”.

La Gregoraci, pur ammettendo di sapere che il figlio è circondanto da persone di fiducia come la sorella e una tata che è con lui da 10 anni, non può evitare di sentire un senso di colpa per questa sua decisione, soprattutto perché – come lei stessa afferma – Nathan le aveva chiesto di non partire e di rimanere con lui.

Questa richiesta ha rischiato di far saltare la sua partecipazione al reality show: “È forte, è un bambino molto indipendente ma l’ultimo giorno prima che partissi per venire qua avevo deciso di non partire più. ‘Non andare via, mamma’. (…) Mi ha abbracciato e mi detto ‘Non andare via, aspetta un altro po’, ancora 10 minuti’. Lì sono morta. Però quando l’ho sentito 20 giorni fa era sereno” .

Tempo fa, infatti, il GF ha permesso ai vari genitori della Casa di poter telefonare ai loro figli e accertarsi che stessero bene. Quando la Gregoraci ha sentito Nathan lo ha trovato sereno e tranquillo, per questo è riuscita a trovare quella forza che ora, dopo settimane di lontananza, sempre venire meno.