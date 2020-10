GF Vip: Elisabetta Gregoraci gelosa di Pretelli

Dopo un allontanamento momentaneo tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sembrava essere tornato il sereno. Almeno fino a quando Pretelli decide di mettere alla prova la bella showgirl che ci casca in pieno, mostrandosi gelosa dell’ex velino. Lo scherzo, avvenuto grazie al supporto di altre due concorrenti del Grande Fratello Vip, sembra aver infastidito la Gregoraci, che poi è andata a letto salutando l’uomo in modo piuttosto freddo e distaccato.

Con l’aiuto di Matilde Brandi e di Adua Del Vesco, Pierpaolo Pretelli ha escogitato una manovra per scatenare i sentimenti della modella calabrese. Elisabetta, qualche giorno fa, ha lasciato intendere che a Montecarlo, fuori dalla casa più spiata d’Italia, ci fosse qualcuno con cui aveva lasciato dei sentimenti in sospeso; inoltre, pare che anche l’aereo passato sopra la casa di Cinecittà con una dedica d’amore arrivasse dal suo spasimante. La notizia aveva dispiaciuto Pretelli che, poche ore fa, si è vendicato inventando la presenza di una ragazza al di fuori della casa; di questa presunta liaison, il trentenne ne parla con Matilde ed Adua.

“Io pure ho…“, inizia Pierpaolo, scatendando lo stupore di Elisabetta che domanda: “Sei fidanzato?” Il trentenne resta sul vago, ma la showgirl non molla la presa, informandosi: “Ma ti manca?” Il modello dice che la sua è una situazione leggera, forse senza troppi vincoli, ma la Gregoraci precisa: “Ma adesso, anche se non c’è niente tra di noi, non si sta arrabbiando? A casa mia si arrabbiano…“

La Brandi, intanto, rincara la dose facendo capire di essere sempre stata al corrente di tutta la situazione e, alla domanda della Gregoraci che si informa sulla fantomatica ragazza, replica sorniona: “E’ bionda, l’opposto di te, ma molto bella“. La mora calabrese cerca di mostrarsi disinvolta, ma sembra essere piuttosto scontenta dalla scoperta e, prima di andarsene, commenta: “Allora mi posso sentire meno in colpa quando mi arrivano gli aerei”.

Pierpaolo, una volta rimasto solo con la Brandi e la Del Vesco, viene prontamente redarguito dalle sue complici, che lo incitano a non mollare la presa per accendere il desiderio dell’ex Lady Briatore. Al momento di andare a letto, Elisabetta saluta l’ex velino in modo piuttosto freddo e distaccato, visibilmente infastidita dalla rivelazione.