GF Vip, Elisabetta Gregoraci furiosa con Dayane Mello: il web chiede la squalifica

Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la Casa del “Grande Fratello Vip” di sua spontanea volontà, dopo che Alfonso Signorini ha annunciato ai concorrenti il prolungamento del programma fin dopo le festività natalizie. Di lei però si continua a parlare e questo sta facendo innervosire non poco l’ex moglie di Flavio Briatore.

Proprio in queste ultime ore è accaduto un fatto che ha irritato molto la Gregoraci. Sulla Casa di Cinecittà, infatti, è comparso un aereo con un messaggio diretto proprio a lei che ha stupido molto i gieffini e alcuni di loro si sono mostrati anche infastiditi da questa inaspettata sorpresa.

GF Vip, la Gregoraci risponde a Dayane Mello

Una di questi è proprio Dayane Mello che ha commentato l’accaduto in maniera molto sarcastica e pungente, insinuando che la Gregoraci potesse avere una tresca con “quello degli aerei“, le ha fatto eco Carlotta dichiarando che potrebbe essere stata lei stessa a inviare quel messaggio. La Gregoraci non è rimasta ad ascoltare in silenzio e via social ha sbottato: “Basta, pensassero alla loro vita“.

I rapporti tra lei e la Mello non sono mai stati idilliaci, le due donne hanno sempre avuto modo di scontrarsi anche duramente, soprattutto quando Dayane aveva parlato di lei come di una persona che ha fatto carriera grazie al marito, non avendo qualità che le permettessero di sfondare con le proprie forze. Alla fine le due sembravano aver trovato una pacifica sopportazione, ma è chiaro ora che c’è ancora ruggine tra loro.

Sul web chiesta la squalifica della Mello

Inoltre, un fan ha chiesto alla Gregoraci cosa pensasse degli ultimi commenti fatti proprio da Dayane nei confronti di Tommaso Zorzi, quando la modella brasiliana ha dato del “malato mentale” all’influencer. Elisabetta non si è risparmiata di certo e ha ribattuto: “Non ho visto, ma conoscendola non mi sorprendo. Abbiamo visto tutti come è fatta”.

In queste ore sul web sta montando un’aspra polemica riguardante proprio il commento della Mello su Zorzi, in molti chiedono la sua squalifica – su Twitter sta impazzando l’hashtag #fuoriDayane – che sicuramente non sarà presa in considerazione, ma siamo certi che l’argomento verrà trattato nella diretta di questa sera 25 gennaio e Alfonso Signorini le chiederà almeno di scusarsi con Zorzi.