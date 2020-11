GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ai ferri corti: "Allora basta così"

Di nuovo incomprensioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella Casa del “Grande Fratello Vip“. I malumori tra i due sono iniziati dopo la diretta di lunedì scorso, quando la Gregoraci aveva rimproverato Pierpaolo di non averla sostenuta in un momento non proprio facile per lei e si sarebbe aspettata un abbraccio o comunque un gesto di conforto.

Nel pomeriggio di ieri è arrivato il momento per un nuovo chiarimento tra loro che però non sembra riportare il sereno. Pretelli ha deciso di giocare a carte scoperte, così spiega una volta per tutte a Elisabetta che quello che stanno vivendo non è per lui una semplice amicizia: “Sono arrivato al punto in cui l’abbraccio mi sta stretto, ok? Non riesco più a stare bene in questa situazione che ormai mi sta stretta”.

GF Vip, Elisabetta e Pierpaolo sempre più lontani

La Gregoraci, giorni fa, aveva tentato di spiegare al ragazzo quali fossero i reali motivi che non le consentivano di andare oltre e di viversi questa storia senza mettere paletti, ma a quanto pare anche queste spiegazioni a Pretelli non bastano più e ora lui impone quasi una sorta di ultimatum: “Siccome tu non riesci ad andare oltre allora basta così” e precisa che questa sua sofferta decisione non deriva dal non volerle bene, ma da una sua necessità di orientarsi in questo loro rapporto: “Però adesso devo metabolizzare questa nuova situazione”.

Elisabetta si mette sulla difensiva e tiene a precisare di non averlo mai illuso o preso in giro. Ricorda a Pretelli che in varie occasioni si erano trovati d’accordo nel continuare la loro “amicizia speciale” in un determinato modo: “Ci eravamo detti ‘questo rapporto che abbiamo particolare ci fa stare bene, un abbraccio, uno sguardo, una complicità. Quindi portiamolo avanti così’”.

Evidentemente Pierpaolo sta andando oltre in questo rapporto e sente il bisogno di passare su un altro livello sia fisico che emotivo, un livello che al momento la Gregoraci non prende nemmeno in considerazione probabilmente per situazioni difficili che ha all’esterno o per una scelta personale di non vivere storie d’amore dentro la Casa: “Ricordati poi dove siamo…anche io vorrei dire tante cose, poi mi ricordo che sono al GF e mi limito“. Forse, però, a Pretelli queste motivazioni non bastano più e la fine di questa loro particolare situazione sembra sempre più vicina.