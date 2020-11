GF Vip, Elisabetta Gregoraci discute ancora con Pierpaolo e sbotta: “Solo il velino puoi fare”

Sembra proprio che qualcosa si sia spezzato nel rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e le discussioni tra loro ormai sono all’ordine del giorno. Nel pomeriggio di ieri la coppia ha avuto un duro confronto durante il quale Pierpaolo ha fatto presente alla bella showgirl che inizia a sentire il peso di questa loro “amicizia speciale” e si aspetterebbe da lei una presa di posizione più decisa.

Pretelli vuole portare questo loro rapporto su un livello diverso, ma Elisabetta non se la sente e la sua delusione sta nel fatto che pensava di aver fatto capire i suoi motivi al ragazzo. Evidentemente si sbagliava, infatti Pierpaolo continua a ribadirle che ha necessità di togliere tutti quei paletti che non gli permettono di lasciarsi andare come vorrebbe e vivere la loro storia liberamente: “Non riesco adesso a guardarti come un’amica, lo capisci Eli? Forse è meglio che mi raffreddo ora. Mi fa male sentirmi dire che non puoi darmi quello che vorrei. Ho la paura di affrontare la verità delle cose come stanno“.

GF Vip, Elisabetta inveisce contro Pierpaolo

Queste continue richieste stanno facendo innervosire non poco l’ex moglie di Flavio Briatore che durante la notte ha perso la pazienza e ha inveito contro di lui con una frase che lo ha turbato molto: “Tu solo il velino puoi fare” ha sbottato la Gregoraci al culmine di una discussione molto accesa.

Pretelli ha incassato il colpo, ma subito dopo si è sfogato con Andrea Zelletta confessando si essere rimasto molto deluso da quella frase. L’ex tronista di “Uomini e Donne” ha cercato di calmare Pierpaolo spiegandogli che quelle parole sono state pronunciate in un momento di tensione e per questo non deve dare peso a quella frase: “Secondo te se continuavo a fare il modello di Armani mi calcolavano? Mi hanno voluto solo per Uomini e Donne. E tu perché sei qui dentro? Perché sei stato un velino, dai non c’è niente di male ci sta”.

resta comunque la delusione di Pierpaolo che non riesce a metabolizzare le parole di Elisabetta e nemmeno un nuovo confronto tra loro riesce a riportare il sereno. Sembra proprio che più passa il tempo e più la distanza fra loro aumenti.