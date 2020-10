GF Vip, Elisabetta Gregoraci confessa: "Dovevo condurre Temptation Island"

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti del “Grande Fratello Vip“. L’ex signora Briatore è sicuramente una delle protagoniste indiscusse, che ha già catturato l’attenzione e fatto parlare di sé. Dalle confessioni sul suo matrimonio con Flavio Briatore all’avvicinamento a Pierpaolo Petrelli in casa, fino al presunto flirt con il noto trapper Mr.Rain, la Gregoraci è ormai sulla bocca di tutti.

Qualche retroscena riguardo il suo lavoro però, in casa è venuto fuori e a detta della Gregoraci, avrebbe dovuto condurre “Temptation Island Vip“. La prima edizione vip del docu-reality dei sentimenti ideato da Maria De Filippi, venne affidata a Simona Ventura. Quando poi super Simo passò in Rai, Alessia Marcuzzi fu scelta come sua sostituta e a detta della Gregoraci, doveva esserci lei al suo posto.

Andando con ordine, durante una chiacchierata in giardino nella quale Andrea Zelletta parlava di “Uomini e Donne”, è venuto fuori anche il discorso “Temptation Island”. Elisabetta, ha ammesso che avrebbe dovuto condurlo lei e difatti parlando con Pretelli, ha dichiarato: “Ero in lizza per presentarlo. Poi hanno preso la Marcuzzi“.

Il discorso è poi virato sulla partecipazione o meno come concorrente e la Gregoraci ha asserito che non vi parteciperebbe mai da innamorata, in quanto si potrebbe sempre dire o fare qualcosa che darebbe fastidio al partner. Un po’ tutti erano in accordo con le parole della showgirl e difatti, la maggior parte non vi parteciperebbe come concorrente.

Pierpaolo le ha poi chiesto se avrebbe o meno accettato di condurlo, e la Gregoraci gli ha risposto: “Lo presenterei, ma non lo farei mai“. La notizia non è di certo una novità, già in passato si era vociferato della showgirl alla conduzione di “Temptation Island Vip”. La Gregoraci ha dunque confermato le voci. Gli utenti in rete non si sono fatti scappare questa notizia e adesso attendono l’intervento di Raffaella Mennoia.

L’autrice di “Temptation Island”, aveva negato la candidatura della Gregoraci come sostituita della Ventura, alla guida del reality delle tentazioni. Elisabetta ha ammesso come sono andate le cose e adesso si attende l’eventuale presa di posizione da parte della Mennoia. Eventuali nuovi sviluppi, potrebbero esserci.