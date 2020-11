GF Vip – Elisabetta a Pierpaolo: "Solo il velino puoi fare", ma anche nel suo passato c’è "Striscia La Notizia"

Una pioggia di critiche su Elisabetta Gregoraci che, nella Casa del “Grande Fratello Vip“, ha apostrofato Pierpaolo Petrelli con una frase considerata poco felice: “Solo il velino puoi fare“. Dopo un lungo chiarimento i due sembrano aver trovato un punto di incontro, ma la delusione del ragazzo è stata grande.

I fan della trasmissione, sempre attenti e informati, hanno però scovato nel passato della bella showgirl un legame con il tg satirico di Antonio Ricci. Alla luce dei nuovi fatti l’affermazione della Gregoraci potrebbe essere letta in maniera del tutto differente, infatti in molti pensano che non ci sia stato nessun intento denigratorio, mentre altri continuano a pensare che nelle sue parole ci sia stata l’intenzione di snobbare il ruolo del “velino”.

GF Vip, il passato di Elisabetta Gregoraci a “Striscia la Notizia”

Elisabetta tentò di diventare velina lei stessa e per ben due volte. Era il 1999 quando decise di candidarsi come velina a “Striscia la Notizia” in coppia con Flavia Vento, anche lei entrata nella Casa del GF Vip durante questa edizione, per poi uscire pochi giorni dall’inizio perché non riusciva a sopportare la lontananza dai propri cani, questo almeno quello che ha pubblicamente dichiarato.

Le due ragazze però non vennero scelte e al loro posto furono selezionate Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, coppia leggendaria del programma, che conservarono il loro titolo fino al 2002. E proprio nel 2002 che la Gregoraci ci provò di nuovo, ma anche allora la sorte non le sorrise e dovette lasciare il posto a Elena Barolo e Giorgia Palmas.

Ora la Gregoraci deve fare i conti con un nuovo Pierpaolo, infatti l’umore del ragazzo non è certo alle stelle e il fatto che Elisabetta non voglia lasciarsi andare sta diventando per lui un grosso problema. Petrelli sta perdendo l’entusiasmo che aveva inizialmente e la Gregoraci non riesce a dargli nessuna spinta emotiva che possa aiutarlo a superare i suoi dubbi e le sue insicurezze.