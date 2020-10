GF Vip, eliminata Franceska Pepe: televoto sabotato. Il Codacons chiede di aprire un’indagine

Ha sopreso tutti l’esito del televoto nella puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera 5 ottobre su Canale 5. Il pubblico si aspettava l’eliminazione di Adua Del Vesco, mentre a dire addio alla Casa di cinecittà è toccato a Franceska Pepe, per una manciata di voti. La Del Vesco infatti è riuscita ad evitare l’eliminazione con il 17,9%, mentre la Pepe ha dovuto abbandonare con il 17,8%.

Una differenza davvero minima che è stata determinata da un curioso fattore. Come si legge sul sito di Isa e Chia, molti dei voti arrivati durante il televoto provenivano dalla Spagna. Il reality show di Alfonso Signorini, infatti, riscuote un enorme successo nella penisola iberica e quindi il pubblico spagnolo è molto attivo anche in fatto di televoto.

GF Vip, infuria la polemica intorno al televoto. Il Codacons vuole vederci chiaro

Sul web, in queste ore, sta montando una polemica proprio per questo particolare e alcuni stanno anche insinuando che il televoto abbia subito una sorta di sabotaggio in quanto nel regolamento si legge che possono votare esclusivamente i soli clienti maggiorenni residenti sul territorio italiano, per questo motivo sono giunte moltissime segnalazioni anche al Codacons.

“Siamo sommersi da segnalazioni di utenti che denunciano come sui social siano apparsi profili spagnoli che avrebbero avviato una campagna di voti in massa a favore della concorrente Adua Del Vesco” ha fatto sapere il Codacons tramite Adnkronos. Momenti di tensione, quindi, per il Grande Fratello che dovrà in qualche modo stabilire se sono presenti gli estremi per rivalutare tutta la situazione.

L’associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori poi sposta l’attenzione anche su un altro aspetto non meno grave: se davvero è stato violato il regolamento, questo porterebbe un danno anche a tutti gli utenti che hanno speso dei soldi per votare e partecipare al televoto.